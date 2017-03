Peter Zeidler peut respirer

Peter Zeidler peut aborder la pause de l'équipe nationale avec une certaine quiétude. Après deux défaites de rang à Tourbillon, l'Allemand et le FC Sion ont assuré l'essentiel à Lucerne.

Ce point mérité du nul (0-0) permet aux Sédunois de conserver leur troisième place au classement avec deux points d'avance sur leurs adversaires du jour. Il ne calmera peut-être pas complètement le courroux présidentiel qui s'est dessiné ces dernières semaines. Mais sans Akolo, Carlitos et Bia, Christian Constantin ne pouvait pas raisonnablement demander la lune à son équipe à Lucerne.

Avec l'ancien Milanais Kevin Constant et la «pépite» de 17 ans Federico Da Costa titularisés pour la première fois, Peter Zeidler a innové. Même s'ils ne furent pas récompensés par la victoire, ses choix furent cohérents. Ils démontrent que son effectif possède une certaine profondeur pour compenser en partie tout le poids des absences. «Compliment à toute l'équipe. Son engagement et sa discipline m'ont pleinement satisfait, souligne Peter Zeidler. Nous voulions ce point et nous l'avons obtenu !»

Défaite des Grasshoppers

A Bâle, le choc psychologique n'a pas eu lieu pour les Grasshoppers. Le premier match sous la férule de Carlos Bernegger s'est soldé par une défaite.

Les Zurichois se sont inclinés 1-0 sur une réussite de Zuffi à la 5e minute. L'international a exploité une offrande de Renato Steffen pour sceller déjà l'issue de cette rencontre. Les Grasshoppers ont eu le mérite de ne pas baisser les bras après cette entame catastrophique. Ils sont passés très près de l'égalisation en seconde période. On songe, ainsi, aux deux chances de Dabbur (53e et 70e).

Successeur de Pierluigi Tami, Carlos Bernegger a hérité d'une situation bien délicate. Cette année, les Grasshoppers présentent un bilan famélique: un seul point en sept matches. La relégation guette le club le plus titré du pays.

Quant au FC Bâle, cette victoire lui offre 20 points d'avance sur les Young Boys. Mais le public rhénan n'a pas vraiment apprécié le spectacle offert par la formation d'Urs Fischer. Un Urs Fischer dont les jours sont de plus en plus comptés. (ats/nxp)