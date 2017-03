Pas de triplé pour Loïc Meillard

Médaillé d'or en combiné et géant, le Neuchâtelo-Valaisan a été disqualifié en première manche du slalom, en Suède.

Le grand espoir du ski suisse (20 ans) a franchi la ligne avec le meilleur temps du tracé matinal, mais il a été immédiatement disqualifié pour avoir enfourché une porte.

Le skieur d'Hérémence va désormais rejoindre Aspen où, en sa qualité de champion du monde juniors, il va disputer le géant des finales de la Coupe du monde, programmé samedi.

Loïc Meillard éliminé, la victoire est revenue à l'Autrichien Adrian Pertl. Il s'est imposé pour 16 centièmes devant le Norvégien Björn Brudevoll. La Suisse, qui a également perdu Semyel Bissig et Maurus Sparr en première manche, s'est contentée d'une 24e place, occupée par le Genevois Tanguy Nef.

A l'issue de ces championnats du monde juniors, la Suisse termine avec cinq médailles, dont trois en or. Loïc Meillard a réussi le doublé combiné-géant et Camille Rast s'est imposée en slalom, tandis que Katja Grossmann (argent en descente) et Semyel Bissig (bronze en super-G) ont aussi connu l'honneur d'un podium. (si/nxp)