Parole à l’offensive! L’Europe est devenue un feu d’artifice

Bim! Bam! Boum! Deux semaines ont passé, mais le son des buts résonne encore sur le devant de la scène européenne. Pour la simple (et bonne) raison que l’on a «canardé» dans tous les sens lors des quatre dernières soirées de Ligue des champions. Avec pas moins de 34 réussites inscrites en 8 matches (soit une moyenne de 4,25 réalisations par rencontre), les 8es de finale aller ont fait la part belle à l’offensive et éparpillé en mille morceaux les différentes défenses. Face à pareil show, celles-ci ont été sérieusement refroidies et tournées en bourrique. Rarement l’offensive n’avait pareillement eu droit à la parole sur le continent.

Un peu plus de dix ans après que José Mourinho est devenu le «Special One» à forcer de bétonner, on peut donc s’interroger: cette ruée vers l’avant est-elle le signe d’une autre approche du jeu, d’une nouvelle tendance? Ou, au contraire, un épiphénomène qui a surtout valu par l’effondrement soudain de défenses ayant laissé de côté leur costume des grands soirs?

«Vers un football total»

«A mon sens, c’est un mélange de tout cela, répond l’ancien international Stéphane Grichting. Nous sommes à la fois en présence d’attaquants beaucoup plus complets que par le passé et face à des défenses qui n’ont plus la même assise, qui sont moins équilibrées. De plus, avec la pléthore d’arguments offensifs que les entraîneurs ont dorénavant à leur disposition, il leur devient difficile de ne pas aligner des formations entièrement tournées vers le but adverse. Celles-ci ont donc tout pour mettre à mal les arrière-gardes.»

Lorsque ce ne sont pas Messi ou Cristiano Ronaldo qui écartèlent les présumés verrous adverses, Agüero, Cavani, Lewandowski et autres Mbappé s’y mettent à leur tour. Et sans pitié! Michel Pont voit volontiers dans ces démonstrations le signe d’un football qui progresse. «Cette pluie de buts participe d’un mouvement général qui, je l’espère, va durer, remarque l’ex-entraîneur adjoint de l’équipe de Suisse. Cela est dû à l’état d’esprit des équipes et des joueurs, qui ont compris qu’ils doivent se mettre au service du collectif en attaquant et en défendant tous ensemble. De fait, et c’est le corollaire de cette attitude, plus ils défendent haut pour aller chercher le but adverse, plus des espaces se créent dans leur dos.»

Et voilà pourquoi résonnent encore les «bim, bam, boum» entendus en Ligue des champions. Sébastien Roth n’est cependant pas persuadé que le ballon rond ait entamé une révolution. «Je crois surtout que nous avons eu la chance d’avoir sous les yeux des équipes dont les caractéristiques sont de toute manière offensives, remarque l’ex-gardien de Servette. Le Bayern, par exemple, préfère gagner 4-3 que 1-0. Si nous étions vraiment en présence d’un «nouveau foot», des scores-fleuves auraient également été aperçus en phase de poules. Et tous les championnats connaîtraient des records de buts…»

Michel Pont, qui balaie l’idée que les défenses auraient gagné en fébrilité, tord le cou aux propos de Roth: «A mon sens, on est entrés dans une ère de «football total» à la néerlandaise ou à l’allemande, avec une transition offensive rapide qui fait naître des emballements fantastiques. J’ignore combien de temps cela va durer, mais le football se retrouve dans un nouveau cycle, comme l’avait été celui de l’ultrapossession façon Barça.» Pour que cette évolution du jeu se confirme, il faudra toutefois que davantage de techniciens se révèlent en chantres du football offensif.

Le message de Jardim

En attendant, Leonardo Jardim, qui fait des miracles avec l’AS Monaco après avoir été critiqué à son arrivée en Principauté, est clairement de ceux qui ont imposé une nouvelle patte. «Son travail est remarquable, reprend Sébastien Roth. Ce qu’il nous offre est plus excitant que le «bon vieux catenaccio». La grande force de l’ASM est non seulement de marquer but sur but, mais également de n’en prendre que très peu. C’est le modèle à suivre.» Parce qu’il ne dévie jamais de sa ligne de conduite, le Portugais voit effectivement ses hommes exploser les statistiques et les défenses. «Il n’y a pas de hasard là-dedans, car nous travaillons pour cela, explique-t-il. C’est le message que je fais passer à mes joueurs: que l’on joue face à Chambly, au PSG ou à Manchester City, on ne change rien. L’équipe ne se présente pas en fonction de l’adversaire. Nous avons un ADN et nous nous y tenons.»

Cette philosophie est bien entendu facilitée par les moyens et les éléments à disposition, mais la tactique qui prévaut et les principes de base, qui sont d’aller chercher le plus haut possible l’opposant, sont reproduisibles sur tous les terrains de la planète. Reste à avoir le courage d’aller de l’avant. Et maintenant, les matches retour verront-ils d’autres entraîneurs opter pour le football total? «Généralement, à ce stade-là, tout devient plus tactique, plus attentiste, répond Roth. Mais on n’est pas à l’abri.» Surtout avec un Barcelone qui rêve d’une «remontada».

