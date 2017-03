Oscillant entre grâce et élégance, Roger Federer récite son génie

«Ô temps, suspends ton vol…» Sans doute n’avons-nous jamais assez usé de ces vers de Lamartine au moment d’observer – d’admirer – les œuvres de Roger Federer. En près de vingt ans de carrière, le Bâlois a eu le temps de les empiler, de les compiler, mais l’heure n’est pas encore venue pour lui d’en éditer les plus belles pages. Simplement parce qu’il a encore dans son bras droit, dans ce qui reste la plus belle des palettes, de quoi enrichir sa vie sportive de moments d’éternité. Celui qui est sorti de son tamis mercredi à Indian Wells fait partie de ses plus belles productions. Oui, au moment de croiser une 36e fois Rafael Nadal, «RF» est parvenu à enfiler son habit de lumière. Comme à Melbourne, histoire d’infliger à son ancienne bête noire une sèche correction (6-2, 6-3). Non sans omettre de «voler» sur le court! «Je n’aurais jamais pensé que cela puisse aussi bien marcher pour moi», a-t-il commenté dans un sourire enfantin.

«Absolument phénoménal»

Son tennis a tout bonnement atteint des hauteurs stratosphériques, comparables à celles de ses plus belles réussites passées. «Roger a évolué à un niveau incroyable, c’était du pur génie, n’a ainsi pas manqué de souligner Brad Gilbert, l’ancien coach d’Andre Agassi et d’Andy Murray. Du début à la fin du match, il a été absolument phénoménal. J’ai été époustouflé.» A dire vrai, dans le vent du désert californien, c’est tout le circuit qui a une fois de plus été soufflé par la prestation du «Maître». «La balle sort si facilement de sa raquette…» a constaté, admirative, l’ancienne joueuse Conchita Martinez, désormais capitaine espagnole de Coupe Davis. «Je n’ai jamais vu Roger jouer comme ça, c’était surréaliste», a insisté Loïc Courteau, l’ex-coach d’Amélie Mauresmo.

Le jeu de l’homme aux 18 titres du Grand Chelem, aérien, offensif et agressif, se plaît à Indian Wells. «Les conditions sont en effet idéales pour lui dont le tennis porté vers l’avant peut réellement payer, reprend Rosset. A l’image de Pete Sampras à l’époque, Roger a le tennis pour briller dans ce tournoi. Comme à Cincinnati, il est clairement dans son élément. Ce n’est donc pas une surprise que de le voir aussi à l’aise. Je rappelle que sa pause de six mois lui a fait le plus grand bien et que son calendrier post-Australie a été idéal. Il est frais mentalement, forcément en confiance…»

Oscillant entre grâce et élégance, le No 10 ATP se sent tellement bien actuellement qu’il s’est étonné lui-même en constatant, durant l’échauffement face à Rafa, que le lift de l’Espagnol ne le gênait plus. «Je me suis dit: «Waouh! c’est incroyable», a-t-il apprécié après être comme rarement entré dans le lard de Nadal. C’est resté comme cela tout au long du match. C’était un superfeeling…»

Meilleur que jamais?

Un feeling qui se prolonge de jour en jour. Dans son bras et dans sa tête, les sensations sont si bonnes qu’une fois placé face à une journaliste lui affirmant qu’on ne l’avait «jamais vu frapper pareillement en revers», l’intéressé a encore souri, puis répondu: «Moi non plus!» Roger Federer, presque 36 ans, pratique-t-il le meilleur tennis de sa vie, comme d’aucuns – allant peut-être un peu vite en besogne – l’ont prétendu mercredi soir? «Il faut faire attention avec ce genre d’analyses, répond Marc Rosset. Sa performance a sans doute été très bonne, mais ce n’était que la vérité d’un match. Regardons sur la longueur.»

Il n’empêche: les stats parlent pour le Bâlois, qui a non seulement battu trois fois de suite l’Ibère (Bâle 2015, Melbourne et Indian Wells 2017) pour la première fois de sa carrière. Mais qui affiche également, pour la première fois depuis 2004, un ratio de 5-0 contre des top 10 à ce stade-là de la saison.

La longueur dont parle Rosset, c’est la nuit prochaine déjà, avec ce quart de finale qui sent le soufre contre un Nick Kyrgios qui a à nouveau dérouté Novak Djokovic. Et même plus loin peut-être, à en croire Andy Roddick, le contemporain du Bâlois, qui, après s’être réjoui que son fils de 2 ans soit fan de Federer, a répondu à un internaute qu’«au rythme où vont les choses, Hank aura peut-être une chance de venger son père…»

Nick s’invite au bal

Nick Kyrgios, 22 ans le mois prochain, a-t-il enfin mis de l’eau dans son vin pour clairement exposer l’entier de son potentiel à la face du tennis? Lui qui ne l’a pour l’heure montré que par bribes semble en tout cas avoir trouvé la constance, puisqu’il vient notamment de s’offrir par deux fois Novak Djokovic. A Acapulco d’abord, puis mercredi à Indian Wells (6-4, 7-6). No 16 ATP, il déboulera de fait ce soir contre Federer – qu’il a battu lors de leur seule confrontation voici deux ans à Madrid – avec le mors aux dents. «Je suis en pleine confiance, dit-il. L’automne dernier, je n’avais ni envie d’aller sur les tournois ni envie de m’entraîner… Je n’étais pas au fond du trou non plus, mais je n’étais mentalement pas au top.»

La tête désormais remise à l’endroit, l’Australien épate lui aussi son monde, en Californie. Dont son prochain adversaire! «Je suis impressionné qu’il ait dominé Novak deux fois de suite, avoue Federer. Il me semble que Nick est cette fois-ci arrivé pour de bon sur le devant de la scène.»

Une nouvelle qui réjouit a priori le Bâlois, lequel a souvent demandé au public et à la presse de se montrer patients avec le talent de Canberra, estimant qu’il fallait «lui laisser du temps afin qu’il puisse s’exprimer».

Comme pour Federer, Marc Rosset attend de voir. «Avec Kyrgios, il faut se préparer à tout, lâche le Genevois. Oui, il montre davantage de constance ces derniers temps et oui, il y a clairement des signes encourageants de son côté, mais on ne peut pas encore affirmer qu’il est lancé. Reste que s’il continue à servir aussi bien, il peut battre Roger.» Et confirmer ainsi son redressement. A.CE. (TDG)