Ô miroir, dis-nous qui seront le roi et la reine de ces Mondiaux?

Miroir, ô miroir, dis-nous si la Suisse sera prophète en son pays et gagnera plein de médailles dans les Grisons. Selon les astres, Lara Gut, Taureau ascendant Cancer-Lion, est née sous une bonne étoile pour la propulser dans les nuages. Sur une piste qu’elle apprécie, où elle a déjà brillé, on l’attend forcément tout devant pour décrocher enfin la consécration dans une course d’un jour. S’il est plus terre à terre, conscient qu’en ski, sport de plein air, tout peut arriver, Patrice Morisod, l’un de ses conseillers, est lui aussi convaincu qu’elle a les moyens de survoler le super-G mardi, qui devrait lancer idéalement ces Mondiaux à la maison. «Si elle est totalement remise de sa blessure à la main après sa mésaventure de Cortina et qu’elle skie comme cet hiver dans cette discipline, elle a l’expérience et les nerfs pour enlever d’entrée la pression aux autres Suisses pour cette quinzaine», estime le Valaisan.

Surprises possibles

Si la Tessinoise, qui s’est adjugé trois des quatre courses dans sa discipline de prédilection cette saison, a tous les atouts pour se régler d’entrée sur l’or d’hiver et se montrer ensuite tout aussi géante en combiné alpin, elle ne sera pas la seule à viser un titre mondial. Dans sa spécialité, elle se méfiera notamment de la Liechtensteinoise Tina Weirather, sa copine d’entraînement, qui est montée à trois reprises sur le podium. Mais aussi des révélations Sofia Goggia et Ilka Stuhec, qui n’étaient jamais très loin, et bien sûr de Lindsey Vonn, même si l’Américaine devrait surtout casser la baraque en descente.

«Cela dit, dans les épreuves de vitesse, il y a toujours des surprises possibles, poursuit celui qui sera l’un des deux consultants de la RTS avec Hughes Ansermoz. Cela risque bien de dépendre de la météo. A Saint-Moritz, on connaît la piste mais aussi l’influence que le vent peut avoir sur la première partie de glisse. S’il fait grand beau et qu’il n’y a pas d’air, les meilleures seront devant. Sinon cela pourrait bien se jouer après le dossard No 30…»

Ce constat est également valable pour les épreuves de vitesse masculines et les deux combinés alpins. «A conditions égales, on devrait retrouver dix à douze noms pour jouer la gagne car c’est plus ouvert que chez les filles», renchérit Patrice Morisod, qui cite, en vrac et dans le désordre, Jansrud, Kilde, Mayer, Franz, Reichelt, Paris, Innerhofer, Théaux, Guay et Clarey. Pour lui, ils sont tous bien armés pour jouer le podium. «Si en super-G les Suisses ne font pas partie des favoris, je ne serais pas étonné que Beat Feuz, qui s’était imposé deux fois en mars ici, voire Carlo Janka, même s’il jouera surtout une médaille au combiné alpin, brouillent les cartes.» L’ex-entraîneur de Cuche et Défago n’écarte pas non plus Patrick Küng. «Je pense que cette saison, il s’est préparé uniquement pour défendre son titre aux Mondiaux. On l’a vu avec beaucoup de retenue à Wengen, je pense qu’il a tout misé sur la descente ici.»

Vers un triomphe français?

Si dans sa boule de cristal il ne devine pas d’exploit américain sur ce tracé, il est prêt à parier gros sur un triomphe français lors du combiné alpin et dans le géant avec Alexis Pinturault, Victor Muffat-Jeandet et Mathieu Faivre. «Tessa Worley sera, elle, la favorite du géant des dames avec, comme autres prétendantes, Lara Gut, Marta Bassino, Sofia Goggia, Viktoria Rebensburg et bien sûr Mikaela Shiffrin.» La jeune Américaine, on la retrouvera aussi et surtout en slalom à la lutte avec Veronika Zuzulova, Wendy Holdener, voire Frida Hansdotter et Nina Loeseth.

Du côté des techniciens, la logique devrait permettre à Alexis Pinturault et Marcel Hirscher en géant ainsi qu’à Henrik Kristoffersen et Hirscher en slalom de jouer les deux premières marches du podium, où tenteront de s’immiscer Neureuther, Moelgg, Khoroshilov voire Yule, Aerni, Zenhäusern ou Murisier. Et pourquoi pas un exploit de Loïc et Mélanie Meillard ou de Camille Rast, qui n’ont aucune pression. «Ils n’ont rien à perdre!» sourit un Morisod qui a vu des surprises valaisannes dans son miroir!

Saint-Moritz? Idéal pour commencer un régime!

Saint-Moritz, vendredi en fin de matinée. Une Rolls se gare devant une bijouterie. Le chauffeur, qui doit se prénommer Edouard, porte un manteau de fourrure. Il a visiblement des courses à faire. Attention à ne pas glisser sur la neige, cela ne ferait pas bon genre dans la station! Les trottoirs ne sont pas chauffants. Dans la vitrine, de jolies boucles d’oreilles sont soldées: 5700 fr. au lieu de 9600. La belle affaire! Petite précision: c’est du Cartier.

Bienvenue à Saint-Moritz, dans la rue du Palace. A côté, on brade une superbe veste en cuir: chic! 2730 fr. au lieu de 4550. C’est donné. D’autant qu’il s’agit d’une Versace. Une paire de chaussures? 710 fr. Elles sont belles. Très belles, c’est vrai.

Ce gros coup de pompe nous a mis en appétit. On aurait bien craqué pour un toast au caviar, vendu à 240 fr. à l’hôtel luxueux des Helvètes. Mais il est servi sans la coupe de champagne et avec des patates. C’est d’un goût! Au Palace, 85 fr. «auraient suffi» pour trois plats de qualité. Pff! Ces prix sont forcément déprimants pour la personne qui vient voir des courses de ski durant deux semaines dans les Grisons!

Alors une salade verte? C’est 15 fr. Si on ajoute un plat de spaghettis à la tomate à 18 fr., une eau gazeuse à 5 fr. 50, un café ou un thé à 4 fr. 50 et un dessert, on aura largement dépassé le budget accordé. On croise un confrère français. Il a eu du mal à digérer. Il a payé un millefeuille 16 fr. Mais c’était au Paradiso et il était très bon. Maintenant, si on cherche bien il y a encore plus cher: au coeur de la station, un steak-frites (120 grammes, sans salade) se vend 41 fr. 50 ou alors vous avez des tagliatelles aux truffes pour un franc de plus. Là aussi, c’est succulent!

On peut toutefois manger meilleur marché. Dans une pizzeria, loin du centre, la célèbre Margherita est à 17 fr., huit de moins que la pizza aux fruits de mer. Sinon il reste une saucisse de veau à 8 fr. 50, la Goulaschsuppe à 8 fr., un sandwich à 6 fr. ou un hot-dog vendu 4 fr. 50. Mais à… la Coop.

On s’est finalement contenté d’un plat de pizzoccheris (la spécialité des Grisons). De la farine de sarrasin, du fromage de Lombardie, des pommes de terre et des oignons pour 26 fr. C’était une entrée. Mais ce plat copieux vous tient dans l’estomac toute la journée! C.MA. (TDG)