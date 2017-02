Jets d'objets, enfants bousculés... Un fan de Leipzig a raconté mardi au journal allemand Bild l'agression dont a été victime son groupe de supporters samedi à Dortmund en marge du match de championnat entre les deux équipes.

Le RB Leipzig, club contrôlé par la marque de boissons énergisantes Red Bull, est détesté par les supporters des autres équipes allemandes, pour qui il n'est qu'une création artificielle, sans histoire ni tradition. Et dimanche, à Dortmund, la violence est montée d'un cran.

«Pour se rendre au stade, on n'a pas été séparé des locaux», a expliqué à Bild Lars H., un supporter voulant garder l'anonymat. «Ils nous ont jeté des oeufs, des pierres, des cannettes et des bouteilles, en déchirant nos drapeaux et nos écharpes». «Nos enfants ont été poussés et attaqués, il a fallu que nous les mettions sur le côté. Plusieurs personnes ont été blessées, certaines avaient des coupures. Ça fait huit ans que je suis supporter, je n'avais jamais vu ça», a-t-il détaillé.

Colère des supporters

Dix personnes ont été hospitalisées après ces incidents, avait indiqué Bild dimanche, au lendemain des attaques qui avaient visé une partie des 8500 fans de Leipzig en déplacement à Dortmund. Le club de Leipzig avait de son côté précisé que «les fans blessés (avaient) pu rentrer chez eux».

Fondé par Red Bull en 2009, le club, qui a connu depuis quatre promotions, a cristallisé la colère des supporters adverses. Il est souvent vu comme un vecteur de valeurs commerciales, à l'opposé des traditions «familiales» mises en avant par le football allemand.

Son nom «RasenBallsport» (littéralement «sport de balle sur gazon») est un mot inventé pour contourner la règle qui empêche aux sponsors d'acheter un nom d'équipe et ainsi permettre à Leipzig d'avoir les initiales «RB» (comme Red Bull) dans son nom. La saison dernière, une tête de taureau, l'emblème du club, avait été jetée sur le terrain par les fans du Dynamo Dresde lors d'un match de coupe.

(afp/nxp)