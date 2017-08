Nino Schurter reçu 5 sur 5

Cinquième épreuve de Coupe du monde de la saison, et cinquième victoire de Nino Schurter ! Le Grison s'est imposé à Mont-Saint-Anne au Canada, où il a devancé de 10 secondes le Français Stéphane Tempier et de 21 secondes l'Italien Gerhard Kerschbaumer. Plus dominateur que jamais, le champion olympique de Rio est désormais assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde, pour la cinquième fois de sa carrière après 2010, 2012, 2013 et 2015.

«Jusqu'ici, c'est une saison parfaite», a reconnu Nino Schurter à l'arrivée. Le vététiste de 31 ans ne compte toutefois pas en rester là. Il vise désormais le «Grand Chelem» pour la finale de la Coupe du monde du 27 août à Val di Sole. Et histoire de terminer la saison invaincu - ce qui ne lui est encore jamais arrivé -, le Grison cherchera ensuite à décrocher un sixième titre de champion du monde en septembre à Cairns en Australie.

Flückiger 7e

Deuxième Suisse du jour au Québec, Mathias Flückiger a pris la 7e place. Quant à Florian Vogel, sacré champion d'Europe la semaine dernière en Italie (où Nino Schurter était absent), il a échoué à une décevante 20e place.

Dans l'épreuve dames de Mont-Saint-Anne, l'Ukrainienne Yana Belomoina a confirmé sa domination en remportant son troisième succès de la saison en Coupe du monde, dont elle est assurée de remporter le classement général. La vététiste de 24 ans, qui vient également de gagner le championnat d'Europe, s'est imposée dimanche devant la Française Pauline Ferrand-Prévot.

En l'absence de Joland Nef, blessée, la meilleure Suissesse a été Alessandra Keller au 9e rang à 3'12. Elle s'est classée juste devant sa compatriote Linda Indergand. (ats/nxp)