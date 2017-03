Nadine Fähndrich se met en évidence au Québec

L'air du Canada fait du bien à Nadine Fähndrich. La Lucernoise de 21 ans a battu le meilleur résultat de sa carrière en sprint. Son émergence à ce niveau et dans cette discipline n'est pas une surprise puisqu'elle avait pris le 13e rang à Drammen le 8 mars dernier.

De manière assez folle, la Lucernoise a eu la «chance» d'être à chaque fois dans la série la plus rapide. Troisième de son quart puis troisième de sa demi-finale, Fähndrich a chaque fois eu le bonheur d'être repêchée au temps. En finale, Fähndrich n'a jamais eu vraiment voix au chapitre et la Lucernoise a coupé la ligne en cinquième position avec 3''41 de retard sur la gagnante du jour, la Suédoise Stina Nilsson.

Ce n'est pas le meilleur résultat pour Nadine Fähndrich. La jeune Lucernoise avait en effet obtenu la 4e place le 1er janvier dans le Val Müstair sur un 5 km classique.

Laurien Van der Graff a elle vu sa course s'arrêter en demi-finale. La sprinteuse de 29 ans a terminé au cinquième rang de sa demi-finale après avoir été contrainte à la chute par une touchette entre la Norvégienne Oestberg et la Slovène Fabjan.

Alors que Maiken Caspersen Falla a assuré le globe de la spécialité, Heidi Weng a pris la 6e place pour s'assurer son premier Gros globe. La Norvégienne succède à sa compatriote Therese Johaug.

Les Suisses sortis en quarts

Chez les messieurs, les trois athlètes engagés sont sortis en quarts de finale. Celui qui a manqué les demi-finales à la photo finish, c'est Roman Furger. L'Uranais de 27 ans a malheureusement vu la chaussure du Norvégien Niklas Dyrhaug couper la ligne avant lui.

Jovian Hediger et Dario Cologna, présents dans le même quart de finale, n'ont pas réussi à faire la différence. Hediger a terminé 3e à 0''22 de Finn Haagen Krogh et Cologna a fini au sixième et dernier rang.

A domicile, c'est le Québécois Alex Harvey qui s'est imposé devant Finn Haagen Krogh et le Français Richard Jouve.

(ats/nxp)