NHL: un beau cadeau pour Bruce Boudreau

Nino Niederreiter a été le seul Suisse victorieux dimanche en NHL. El Nino et ses coéquipiers ont offert un beau cadeau à leur coach Bruce Boudreau.

Minnesota s'est, en effet, imposé 2-1 à Anaheim qui avait limogé Bruce Boudreau au printemps dernier après une élimination au premier tour des play-off face à Nashville. Désormais victorieux de quatorze de ses seize dernières rencontres, le Wild a forcé la décision sur des réussites de Matt Dumba et de Jared Spurgeon au début de la deuxième période.

Crédité d'un bilan neutre, Nino Niederreiter a trouvé le chemin des filets dans l'ultime période. Seulement, les arbitres ont annulé son goal marqué du patin.

A Chicago, Roman Josi, Kevin Fiala et Yannick Weber n'ont pas été à la fête. Nashville s'est incliné 5-2 devant les Blackhawks sur un triplé de Ryan Hartman - 2 buts dans la cage vide faut-il toutefois le préciser - et trois assists de l'ex-Biennois Patrick Kane. Josi accuse un bilan de -3, Fiala de -2 et Weber de -1. (ats/nxp)