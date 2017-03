NHL: le Minnesota Wild perd le choc au sommet

Nino Niederreiter et Minnesota ont perdu le choc au sommet de la Conférence Ouest agendé dimanche à... 12h30. Le Wild s'est incliné 4-2 à Chicago.

Minnesota conserve malgré ce revers son fauteuil de leader. Mais il ne compte plus qu'un point d'avance sur les Blackhawks qui ont pu, une fois de plus, s'appuyer sur un grand Patrick Kane. L'ex-Biennois a ouvert le score avec son trentième but de la saison.

Dans le camp adverse, Nino Niederreiter a délivré un assist sur la réduction du score d'Eric Staal à la 11e minute. Le Grison a comptabilisé son 48e point de la saison (20 buts/28 assists).

Commotion pour Malgin

L'attaquant suisse des Florida Panthers Denis Malgin a subi une commotion cérébrale lors de la défaite de son équipe 3-2 à Tampa. Il a été victime d'une violente charge du défenseur adverse Anton Stralman au 2e tiers et a dû être évacué, tout comme son collègue défenseur Aaron Ekblad, lui aussi commotionné peu auparavant.

Le match fut très dur entre les deux franchises floridiennes, et ce sont les Panthers qui en ont le plus souffert.

RIP Malgin pic.twitter.com/RxlKAyyqPO — Bony Scribe (@bonyscribe) 12 mars 2017

Sven Andrighetto a marqué son premier but pour son 4e match sous les couleurs de Colorado. Il est tombé 12 secondes avant la fin et n'a rien changé au résultat: son équipe s'est inclinée 4-2 à domicile contre les Ottawa Senators. L'Avalanche avait ouvert le score à la 10e minute mais Ottawa a répliqué en inscrivant trois buts en 8' dans le tiers médian.

Roman Josi (Nashville) s'est vu créditer d'un assist lors de la victoire à l'extérieur (3-1) à San Jose. Le défenseur bernois des Predators en est déjà à 29 passes décisives cette saison.

Les Vancouver Canucks de Sven Bärtschi et Luca Sbisa se sont inclinés 3-0 chez eux face aux Pittsburgh Penguins de Mark Streit.

(ats/nxp)