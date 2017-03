NBA: succès pour Capela et Sefolosha

Capela tourne à une moyenne de 17,2 points sur ses cinq dernières rencontres. Le Genevois n'est pas pour rien dans la 3e place actuelle de son équipe dans la Conférence ouest. Placé dans le cinq de base, il marqué sur sept de ses neuf tirs, et réussi un trois sur quatre lors des lancers francs.

Thabo Sefolosha et les Atlanta Hawks ont aussi gagné, mais à domicile. Ils ont dominé les Toronto Raptors 105-99. Le Vaudois a signé quatre points et capté six rebonds. «Après trois défaites, c'est un important succès pour nous. Cela va nous donner confiance», a-t-il déclaré. (ats/nxp)