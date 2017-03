NBA: Westbrook s'offre son 34e «triple double»

Pour la 34e fois cette saison, Russell Westbrook a terminé un match NBA avec un «triple double» lors de la victoire d'Oklahoma City à Toronto (123-102), ce qui lui permet de viser le record du légendaire Oscar Robertson.

Westbrook n'a eu besoin que de 28 minutes de jeu pour s'offrir ce nouveau «triple» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus). Il a fini la rencontre avec 24 points, 16 passes décisives et 10 rebonds et conforté son ambition de remporter le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP).

Il est déjà le deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire de la NBA sur une saison en matière de «triples», une prouesse statistique plutôt rare qu'il a rendue presque banale. Il ne lui reste plus qu'à réussir sept «triples» pour égaler Oscar Robertson qui avait bouclé la saison 1961-62 avec 42 «triple doubles».

OKC, qui a enchaîné une quatrième victoire consécutive, a encore 14 matches de saison régulière à disputer. Le Thunder, finaliste de la conférence Ouest la saison dernière, est seulement 6e (39 v-29 d) cette année, mais il peut viser la 5e place (40 v-28 d) occupée par les Clippers.

Pour le retour de Love, Cleveland écoeure Utah

De son côté, le champion en titre Cleveland a célébré le retour de Kevin Love, absent depuis un mois, en dominant Utah 91 à 83 avec 33 points de l'inévitable LeBron James, jeudi. Pour son premier match depuis le 11 février, Love a marqué 10 points et capté neuf rebonds en 20 minutes.

L'intérieur, opéré d'un genou, a cruellement manqué à son équipe qui a traversé une mauvaise passe avec quatre défaites en cinq matches début mars. LeBron James a fait la différence dans le 4e quart-temps, face à une équipe du Jazz de plus en plus ambitieuse.

«King James» a marqué 17 de ses 33 points dans la dernière période et a dépassé le seuil des 30 points pour la 17e fois cette saison. Mais les Cavaliers ont perdu en cours de match leur meneur Kyrie Irving, touché au genou gauche, et Iman Shumpert, blessé au bras gauche.

Cleveland a consolidé avec cette deuxième victoire consécutive sa première place de la conférence Est (45 v-22 d), tandis qu'Utah reste 4e à l'Ouest (43 v-26 d). (afp/nxp)