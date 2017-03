NBA: San Antonio corrige Cleveland

San Antonio a infligé lundi une cinglante défaite (103-74) au champion en titre Cleveland, bien mal en point à trois semaines du début des play-offs.

Les Spurs n'ont pas eu à forcer leur talent pour signer leur cinquième victoire consécutive et dominer les Cavaliers qui ont concédé leur neuvième défaite en 15 matches disputés en mars.

En panne de réussite au tir (37,3%), dominé aux rebonds (40 à 52) et maladroit en défense, Cleveland a passé une soirée cauchemardesque face à Kawhi Leonard, meilleur marqueur de la rencontre avec ses 25 points.

LeBron James agacé

LeBron James (17 pts, 8 passes décisives et 8 rebonds), touché au dos et visiblement agacé par la prestation de son équipe, n'a même pas suivi la fin de la rencontre du banc et a regagné les vestiaires au cours de la quatrième période.

LeBron James Injury Cavaliers vs Spurs https://t.co/TssNoXs9oQ via @YouTube — Ahmad (@ahmad_acker) 28 mars 2017

Les Cavaliers ont abandonné pour la première fois depuis novembre 2015 la première place de la conférence Est (47 v-26 d) et permis à Boston de s'installer dans le fauteuil de leader (48 v-26 d).

Les Spurs restent 2e de la conférence Ouest (57 v-16 d) derrière Golden State (59 v-14 d) mais affichent un impressionnant bilan de onze victoires en douze matches face aux cinq meilleures équipes du Championnat 2016-17.

Westbrook s'offre un 37e «triple» et offre la victoire à OKC

De son côté, le meneur d'Oklahoma City Russell Westbrook a encore frappé les esprits avec son 37e «triple double» de la saison et un dernier quart-temps étourdissant qui a offert la victoire à son équipe à Dallas (92-91).

Westbrook a fini la rencontre avec 37 points, 13 rebonds et 10 passes décisives. Il ne lui manque plus que quatre «triples» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) pour égaler le record d'Oscar Robertson qui, lors de la saison 1961-62, en avait réussi 41 sous le maillot des Cincinnati Royals.

Avec neuf matches de saison régulière encore à disputer, Westbrook semble en mesure d'égaler, voire d'améliorer, le vieux record de Robertson: il vient d'enchaîner trois «triples» consécutifs et en a collectionné sept sur ses neuf derniers matches.

Plus important encore à ses yeux, Oklahoma City, surclassé la veille par Houston (137-125), a renoué avec la victoire (42 v-31 d) et peut encore viser la 5e place de la conférence Ouest, occupée par les Clippers (44 v-31 d).

Westbrook, candidat au titre de meilleur joueur de la saison (MVP), a été décisif dans la dernière période que le Thunder a pourtant abordée avec 13 points de retard: il a étourdi la défense des Mavericks avec ses 19 points, dont le panier de la victoire à sept secondes de la sirène.

(afp/nxp)