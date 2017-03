NBA: Clint Capela toujours à son avantage

Un layup de James Harden à 2''4 du buzzer a donné la victoire à Houston face à Denver. Dans leur salle, les Rockets se sont imposés 125-124 pour cueillir leur 49e victoire de la saison.

Ce succès acquis face à une équipe qui lutte pour une place en play-off consolide la troisième place des Rocket dans la Conférence Ouest. Une troisième place qui leur offrirait aujourd'hui virtuellement un premier tour des play-off contre Oklahoma City...

Clint Capela a été à son avantage. Crédité du meilleur différentiel de son équipe avec 16, le Genevois a réussi un 6 sur 8 au tir pour inscrire 12 points. Il a cueilli 9 rebonds et a délivré 4 assists pour un temps de jeu de 27 minutes. Auteur de 39 points, James Harden fut une fois de plus l'homme décisif, l'homme sans lequel rien ne serait possible pour les Rockets.

Une quatrième défaite de rang pour les Hawks

Thabo Sefolosha et Atlanta filent, en revanche, du mauvais coton. Battus 105-90 à Charlotte, les Hawks concèdent une quatrième défaite de rang. Leur qualification pour les play-off est encore loin d'être acquise avec un matelas bien mince de trois victoires sur la barre.

Face à la franchise de Michael Jordan, Thabo Sefolosha a bénéficié d'un temps de jeu de 28' minutes. Le Vaudois a réussi trois tirs primés sur les cinq qu'il a tentés pour inscrire 11 points. Il a, par ailleurs, pris 8 rebonds dans cette rencontre qui s'est jouée lors du deuxième quarter. Les Hornets l'ont remporté 32-23 pour mener de 9 points à la pause (51-42). Jamais Atlanta n'a pu combler cet écart. (ats/nxp)