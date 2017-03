NBA: 9e victoire de suite pour San Antonio

Les San Antonio Spurs ont signé leur neuvième victoire de suite mercredi face à Sacramento (114-104), qui a pourtant compté jusqu'à 28 points d'avance. Les Spurs, déjà assurés de participer aux play-offs, ont atteint le chiffre symbolique de 50 victoires en une saison pour la 18e saison de suite, un record en NBA.

Mais ils ont souffert et ont dû réaliser le «comeback» le plus retentissant depuis le début de l'ère Gregg Popovich, leur emblématique entraîneur, en 1996. En l'absence de son meilleur marqueur Kawhi Leonard et de LaMarcus Aldridge, laissés au repos, Popovich a vu son équipe prendre un départ catastrophique avec seulement quinze points marqués dans le premier quart-temps.

Elle a ensuite sombré période, à l'image de Tony Parker, très discret (2 pts et passes décisives en 16 minutes). A quatre minutes de la pause, les Kings, pourtant mal en point depuis le départ de DeMarcus Cousins, menaient de 28 points (59-31).

Match contre Oklahoma City jeudi

Mais les Spurs sont revenus peu à peu dans la rencontre sous l'impulsion de l'inusable Manu Ginobili (19 pts) et de David Lee (18 pts). Ils sont passés en tête pour la première fois de la rencontre dans le 4e quart-temps grâce à un panier à trois points de Patty Mills (95-92), à six minutes de la sirène.

Avec 50 victoires et 13 défaites, San Antonio présente le troisième meilleur bilan de son histoire à ce stade de la saison.

Les Spurs, cette fois avec Leonard et Aldridge, se rendent jeudi à Oklahoma City où ils vont croiser la route de Russell Westbrook, le meilleur marqueur du Championnat 2016-17 qui affole les statistique, bien capable à lui seul de mettre fin à l'invincibilité des Texans. (AFP/nxp)