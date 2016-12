Murisier prend une belle 4e place sur le combiné

Justin Murisier n'est pas passé loin du premier podium de sa carrière en Coupe du monde. Le Valaisan s'est classé au 4e rang du combiné alpin de Santa Caterina, remporté par Alexis Pinturaut. Le skieur du val de Bagnes n'avait encore jamais été si bien classé sur le circuit, son meilleur résultat étant jusqu'ici une 7e place, décrochée en géant en début de saison à Sölden.

Pour battre son «record», Justin Murisier s'est placé jeudi en embuscade dès le super-G matinal. Il a profité d'un tracé technique pour tenir tête aux spécialistes de vitesse, et ainsi pointer au 17e rang provisoire. Restait ensuite à lâcher les chevaux en slalom. Et c'est exactement ce qu'il a fait, prouvant qu'il maîtrisait toujours aussi bien cette discipline même s'il privilégie désormais le géant en Coupe du monde.

Même s'il a terminé au pied du podium, Justin Murisier ne peut pas nourrir de regrets. Le Français Alexis Pinturault (1''87 d'avance sur le Valaisan) et son dauphin autrichien Marcel Hirscher (1''53) ont survolé la course. Et même le troisième, le Norvégien Alexander Aamodt Kilde, a franchi la ligne avec une avance confortable sur le Bagnard (0''74).

Trois dans le top 10

Dans le sillage de Justin Murisier, un autre Valaisan s'est illustré en la personne de Luca Aerni, classé au 7e rang pour sa première sortie en combiné en Coupe monde. Comme son coéquipier, le skieur de Crans-Montana a limité la casse en super-G (30e) avant de bondir au classement grâce au slalom.

Un troisième Suisse s'est classé dans le top 10 jeudi à Santa Caterina, le Grison Mauro Caviezel avec sa 8e place. Pour Carlo Janka en revanche, cette journée est à oublier, de même que l'ensemble de cette étape de Santa Caterina. Le Grison a été éliminé dès la première manche, subissant le même sort que mardi en super-G. (ats/nxp)