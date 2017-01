Mourinho, la fièvre acheteuse

Il fait de la pub pour les banques, mais José Mourinho n’est pas tout à fait du genre à thésauriser. En tout cas pas avec l’argent… des autres.

Ainsi que nous l’apprend le site Internet de L’Equipe, l’actuel manager de Manchester United a été le technicien le plus dépensier ces dix dernières années sur le marché des transferts. C’est «simple»: depuis juin 2006, la somme totale de ses achats dépasse le milliard de francs (990,65 millions d’euros)!

Entre ses passages à Chelsea (par deux fois), à l’Inter, au Real Madrid et maintenant chez les «Red Devils», le «Mou» ne s’est jamais départi de sa fièvre acheteuse. Son arrivée à Old Trafford l’été dernier ne l’a pas guéri, puisque à peine avait-il rejoint «ManU», il s’est offert le joueur le plus cher du monde, Paul Pogba, engagé au mois d’août pour 125 millions de francs.

Ajoutez à cela les gros achats réalisés par le Portugais lorsqu’il dirigeait Chelsea (Shevchenko, Diego Costa, Willian…) et le Real Madrid (Di Maria, Modric…) et vous comprendrez comment il en est arrivé à une telle folie des grandeurs.

Deuxième du classement, mais loin derrière Mourinho, Carlo Ancelotti (AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich) a aussi brisé des tirelires avec 836 millions d’euros dépensés. Le Chilien Manuel Pellegrini (Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City) complète le podium avec quatre millions de moins que le technicien italien.

Chose intéressante: malgré sa réputation de «rat», Arsène Wenger occupe la 7e place du classement. Coach de Shaqiri à Stoke City, Mark Hughes est 10e. Sans doute parce que le Gallois était le coach de Manchester City lorsque les richissimes Emiratis sont arrivés à la tête du club. (TDG)