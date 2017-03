Moubandje: «C’est une fierté d’être avec la Suisse à Genève»

Sur la pelouse de la Pontaise, pas d’enseignements majeurs. La Suisse est concentrée, elle travaille ses automatismes depuis le début de la semaine avant de rallier Genève ce vendredi pour y affronter la Lettonie, dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018. Mais Vladimir brouille un peu les cartes, mélangeant titulaires et remplaçants. Tout le monde reste sous pression, la stratégie est connue mais toujours efficace.

En l’absence de Ricardo Rodriguez, blessé, la logique voudrait que François Moubandje soit aligné samedi au Stade de Genève. Le sélectionneur se garde bien d’afficher cette évidence, alternant l’ex-Servettien et Michael Lang au poste de latéral gauche. De quoi perturber le Genevois de Toulouse avant ce match contre la Lettonie? Pas plus que ça.

François Moubandje, dans quel état d’esprit vous trouvez-vous avant ce match à Genève: considéreriez-vous logique d’être titulaire?

Logique ou pas, c’est le sélectionneur qui décide. Moi, ce que je peux faire, c’est tout donner lors des séances d’entraînement. Je me sens bien, je suis physiquement au top, je joue à Toulouse et je suis bien sûr prêt à donner le meilleur de moi si Vladimir Petkovic fait appel à moi.

Jouer avec la Suisse au Stade de Genève, là où tout a commencé pour vous, ce serait un moment chargé d’émotion, non?

Je me souviens de mon premier match à la Praille, oui. C’est João Alves qui m’avait amené sur la pelouse et qui m’avait fait confiance. J’avais un peu les jambes tremblantes au début, c’était mes premiers pas de joueur professionnel. Alors oui, il y aurait un peu d’émotion: c’est la ville où j’ai grandi, le stade où tout a commencé avec Servette, effectivement.

Toute votre famille est à Genève: avez-vous demandé beaucoup de billets?

J’ai réservé quelques billets pour beaucoup de membres de ma famille, oui.

Entre le jeune Moubandje qui jouait à Servette et celui qui s’est établi en titulaire en Ligue 1, à Toulouse, il y a une belle progression. Quel regard portez-vous sur cette évolution?

J’ai beaucoup appris, j’ai grandi, mon jeu a évolué depuis que je suis à Toulouse. Cela a porté ses fruits, je suis désormais en sélection avec la Suisse. Mais je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre.

Le public genevois répond présent, il y a plus de 22 000 billets déjà vendus: cela doit vous faire plaisir…

Oui et je peux déjà dire aux supporters que nous donnerons tout sur le terrain. Et que c’est bien de venir nous soutenir et nous aider à battre la Lettonie. Je suis fier de voir ce bel intérêt qui se manifeste autour de la sélection.

Une victoire, c’est ce que tout le monde attend contre une Lettonie bien plus limitée que la Suisse.

Peut-être, mais par expérience, nous savons que ce genre de match n’est pas toujours facile à jouer. Dans l’idéal, il faut marquer vite pour que la Suisse joue de manière plus libérée. Mais il ne faudra pas paniquer non plus si le but ne tombe pas tout de suite.

Quels doivent être les mots-clés pour la sélection helvétique?

Il faut une Suisse ambitieuse et réaliste. Il faut se concentrer sur ce match et ne pas tirer des plans sur la comète en pensant à ce qui nous attend encore.

Behrami touché: coup dur pour la Suisse!

C’était à la fin de l’entraînement. Valon Behrami avait participé à la séance sans trop forcer sur sa cuisse droite, où une ancienne blessure le tracasse. Comment va-t-il? La réponse est venue avec une grimace.

«Comment ça va? a-t-il dit en reprenant l’interrogation. Pas si bien. Je sens que ma cuisse pose problème. Cela va pour un petit entraînement mais je ne suis pas à 100%. Alors je ne pourrai pas jouer samedi à Genève.»

Vilain coup dur pour la Suisse et pour Petkovic. Le sélectionneur a d’ailleurs aussitôt réagi en appelant Renato Steffen. Sinon, il peut aussi compter sur Gelson Fernandes. Ou alors Remo Freuler, le milieu de l’Atalanta Bergame.

Pour le reste, Xherdan Shaqiri semble en forme. La Suisse aura besoin de ses éclairs samedi soir. Elle aura aussi besoin du soutien du public et c’est très bien parti. Ce jeudi à midi, la barre des 22 000 billets vendus a été franchie. Genève répond présent! D.V. (TDG)