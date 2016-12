Minnesota et Columbus ne s'arrêtent plus

Mais jusqu'où iront Minnesota et Columbus? Le Wild et les Blue Jackets poursuivent leur série fantastique, 12 succès de rang pour Minnesota et 14 pour Columbus, avant de s'affronter... samedi!

Sur sa glace de Saint-Paul, Minnesota s'est imposé 6-4 grâce notamment à trois buts inscrits en l'espace de 80 secondes et à une action décisive de Nino Niederreiter. Face à ses anciennes couleurs, le Grison fut, en effet, à l'origine du 5-4 de la 51e minute avec son lancer qui a été dévié au fond du filet par Erik Haula. Avec ce 14e assist de la saison, El Nino totalise désormais 23 points au sein d'une équipe qui occupe la deuxième place de la Conférence Ouest, à une longueur de Chicago.

Avec ses 54 points, Columbus est le leader de la Conférence Est. Les Blue Jackets ont gagné 5-3 à Winnipeg à la faveur d'un doublé d'Alexander Wennberg. Il leur manque trois victoires pour égaler le record de la plus belle série victorieuse de l'histoire de la NHL: 17 matches gagnés de rang par Pittsburgh lors de la saison 1992/1993. Le problème pour Columbus est bien toutefois ce match de samedi à Saint-Paul.

Kane abuse Josi

Nino Niederreiter fut le seul Suisse vainqueur jeudi. Roman Josi, Yannick Weber et Kevin Fiala se sont inclinés 3-2 avec Nashville devant Chicago. Les Predators ont cédé sur un exploit de l'ex-Biennois Patrick Kane, auteur du but décisif à la 55e sur une action au cours de laquelle il a abusé le malheureux Josi pour comptabiliser le 700e point de sa carrière.

Enfin, Denis Malgin et Florida poursuivent leur descente aux enfers. Battus 3-2 dans la prolongation à domicile par Montréal, les Panthers ont concédé une quatrième défaite de rang. Florida a perdu onze de ses treize derniers matches et Denis Malgin n'a plus comptabilisé un seul point depuis seize rencontres désormais.

(ats/nxp)