Mayweather provoque McGregor

«Signe le contrat, signe le contrat», a lancé l'ancien roi de la boxe Floyd Mayweather mardi en direction de la star des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor, qu'il accuse de ne plus vouloir l'affronter dans ce qui serait un duel inédit et retentissant.

«Si Conor McGregor veut vraiment que ce combat se fasse, qu'il arrête d'enfumer tout le monde», a déclaré Mayweather à la chaîne de télévision ESPN. «Signe le contrat, signe le contrat, tu dis que tu es le patron, montre-le et finalisons ce combat», a-t-il ajouté.

EXCLUSIVE: Floyd Mayweather tells Conor McGregor to "sign the paper".



Full story ??https://t.co/qKA6x01zdF pic.twitter.com/075unxPCXC — ESPN UK (@ESPNUK) 7 mars 2017

Retraité depuis septembre 2015, Mayweather, 40 ans, est prêt à revenir sur les rings pour un combat qui pourrait être le plus rémunérateur de l'histoire. Celui qui est surnommé «Money», pour avoir amassé plus de 800 millions de dollars sur les rings, et qui est resté invaincu pendant toute sa carrière professionnelle (49 victoires) réclame 100 millions de dollars pour ce combat qui suscite beaucoup d'intérêt.

McGregor, 28 ans, compte à son palmarès 21 victoires contre trois défaites. Il est la figure de proue de l'UFC, le principal organisateur de combats de MMA. (AFP/nxp)