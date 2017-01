Marcelo Bielsa, une possibilité pour Lille

La rumeur d’un retour de Marcelo Bielsa en Ligue 1 n’avait pas attendu le début de l’automne pour surgir. A l’époque, d’aucuns étaient même allés jusqu’à imaginer que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille finirait par revenir sur la Canebière. Ce n’était en réalité que du vent, pour ne pas dire un mistral.

Quelques mois plus tard, l’affaire semble prendre une autre tournure. Mais plus au nord, en revanche. C’est à Lille, pour être exact, que le technicien argentin pourrait en effet reprendre du service. Preuve en est que les bruits de couloir ont plus que décuplé ces dernières heures. Il faut dire que Gérard Lopez travaille comme un fou pour passer du rêve à la réalité.

Futur repreneur du LOSC, l’homme d’affaires est en effet convaincu qu’il pourra compter sur «El Loco» pour motiver ses futures troupes. Ce n’est pas seulement un souhait pour Lopez, mais le songe de sa vie que de pouvoir bosser avec celui qui fut également sélectionneur de l’Argentine.

Reste que si les deux parties se sont encore rapprochées, rien ne devrait se faire de manière officielle avant le 16 janvier. Si tant est que cela se finalise, bien entendu, puisque avec Bielsa, il faut s’attendre à tout.

Caractériel, fougueux, volcanique, le sexagénaire n’avait-il pas claqué la porte de l’OM après seulement une journée de championnat à l’été 2015? Mieux encore (ou pire, c’est selon): en juillet, alors que les détails de son arrivée à la Lazio étaient réglés, il avait fini par indiquer aux dirigeants romains qu’il ne viendrait pas!

Quel sort réserve-t-il à Lille? Vu le climat des lieux, on peut imaginer qu’il n’y viendra pas accompagné de sa glacière. Mais pour y faire souffler le «show»?

