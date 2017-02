Marcel Hirscher est malade

Marcel Hirscher a été rattrapé par la grippe aux Mondiaux de St-Moritz. «Il a des poussées de fièvre et des douleurs aux membres», a expliqué vendredi matin son porte-parole, Stefan Illek. «Il s'est senti mal jeudi soir, et il n'a ensuite pas dormi de la nuit», a-t-il ajouté. Classé au 21e rang mercredi en super-G, Marcel Hirscher a trois jours pour se retaper. Il disputera sa prochaine course lundi en combiné alpin.

Nils Mani dernier qualifié

L'équipe de Suisse est désormais complète pour la descente masculine de samedi aux Mondiaux de St-Moritz. Les entraîneurs ont attribué le cinquième et dernier ticket à Nils Mani. Le Bernois de 24 ans a été préféré au Zurichois Niels Hintermann sur la base des entraînements de la semaine. Champion du monde juniors de descente en 2013, Nils Mani participera samedi à sa première course dans des Mondiaux élite.

Le tenant du titre Patrick Küng, Beat Feuz, Carlo Janka et Mauro Caviezel seront les quatre autres Suisses engagés dans l'épreuve reine. (si/nxp)