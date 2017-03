Manchester prêt à refaire sauter la banque

Alors que l’habituel France Football consacré aux salaires des footeux sort ce mardi, d’autres chiffres que leur «simple» rémunération donnent déjà le tournis. Ou dégoûtent, c’est selon.

Ainsi, la somme que Manchester United serait prêt à débourser pour s’offrir les services de Neymar cet été: 225 millions d’euros, à en croire le journal catalan Sport, qui l’évoque dans son édition de lundi.

Oui, oui, on ne se retrouverait désormais pas loin du quart de milliard pour un… footballeur! Dingue. Encore plus dingue: personne, sur cette planète foot qui ne tourne pas rond, ne semble exclure que le Brésilien puisse passer de la Liga à la Premier League pour pareil montant.

Moins d’une année après avoir accueilli Paul Pogba pour 110 millions d’euros (105 de transfert + 5 de bonus), record à la clé, les «Red Devils» n’auraient pas peur de briser une nouvelle fois leur tirelire. Il faut dire que José Mourinho apprécie au plus haut point l’attaquant.

Le manager de ManU, qui ne voue pas une immense confiance à Anthony Martial et ne cache pas savoir que Wayne Rooney est en bout de course, imagine volontiers Neymar tourner autour de Zlatan Ibrahimovic pour former la meilleure paire offensive de Premier League la saison prochaine.

Selon le quotidien catalan, les discussions sont déjà bien emmanchées entre l’entourage de l’actuel No 11 du FCB et les dirigeants mancuniens.

S’il faut se méfier de toutes ces rumeurs, certaines l’ayant annoncé au PSG l’été dernier puis plus récemment à Chelsea, il n’en demeure pas moins qu’un transfert de Neymar serait la garantie de faire sauter la banque et d’établir un nouveau record. Avant que Messi ou Ronaldo ne bougent un jour? Ou que Kylian Mbappé, magnifique promesse que l’on se réjouit de voir évoluer, ne confirme tout son potentiel?

