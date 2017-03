Lyon et Man United qualifiés pour les quarts

Lyon a tenu le choc au Stadio Olimpico. L'OL, pour le 200e match européen sous la présidence de Jean-Michel Aulas, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League ont concédant une «petite» défaite devant l'AS Rome (2-1) avoir avoir gagné 4-2 à l'aller.

Les Français avaient ouvert la marque dès la 16e par Diakhaby, mais la Roma a immédiatement ressorti les crocs. Elle répliquait dans la minute suivante par Strootman (1-1), avant de prendre l'avantage à l'heure de jeu sur un autogoal de Tousart suite à un bon centre d'El-Shaarawy, qui venait d'entrer. Les Italiens pressaient alors les Lyonnais pour tenter de marquer le but qui les auraient envoyés en quarts, offrant des boulevards aux Lyonnais.

Ceux-si sont passés très près de l'égalisation mais auront finalement souffert jusqu'au bout. Heureusement pour eux, Anthony Lopes aura été leur ange gardien devant la cage.

Sommer éliminé

Mönchengladbach a craqué à domicile devant Schalke et s'est fait éliminer. Yann Sommer et ses coéquipiers menaient 2-0 à la mi-temps après avoir obtenu le nul à l'aller (1-1) mais Schalke a frappé deux fois en seconde période, par Goretzka, qui a surpris Sommer à la 54e d'un tir du gauche, et par Bentaleb sur penalty à la 68e (2-2, score final). Josip Drmic avait donné l'assist de l'ouverture du score pour Gladbach par Christensen à la 26e.

Il y aura deux clubs belges à l'enseigne des quarts de finale, une première. Genk et Anderlecht se sont qualifiés, respectivement face à La Gantoise - autre club belge - et APOEL Nicosie. Genk avait fait le travail en allant gagner 5-2 à l'aller et n'a eu qu'à assurer à domicile au retour (1-1). Anderlecht, entraîné par l'ex-joueur de Servette René Weiler, s'est imposé à Chypre 1-0 après avoir remporté le match aller sur le même score. En pleine ascension au FIFA (5e), la Belgique confirme donc sa progression au niveau des clubs également.

Pogba blessé

Bien que réduit à dix dès la 39e, Besiktas Istanbul a composté son billet en écrasant l'Olympiakos Pirée 4-1 (1-1 à l'aller). Dans une ambiance surchauffée, les Turcs ont constamment mené, et Gökhan Inler a participé à la fête avec son entrée en jeu à la 81e.

Manchester United a redressé la tête après son élimination en demi-finale de la FA-Cup face à Chelsea en battant les Russes de Rostov 1-0 (1-1 à l'aller). Juan Mata a délivré les Red Devils à la 70e. Pogba (ManU) est sorti sur blessure, en se tenant la cuisse droite, peu après la reprise.

Le tirage au sort des quarts de finale a lieu vendredi à Nyon, à 13h.

(ats/nxp)