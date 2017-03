Lugano crée l'exploit et retrouvera Berne

Lugano a réussi l'exploit de sortir les Zurich Lions en quarts de finale des play-off (4-2). Les Tessinois ont remporté 2-1 le sixième match de la série et affronteront Berne en demi-finales.

Au terme d'une troisième période étouffante, les Luganais ont réussi à préserver leur maigre avantage construit en 38 (!) secondes au cours du premier tiers-temps. Un but magnifique de Bürgler après une triangulation avec Klasen et Zackrisson et un Julien Vauclair qui jaillit au premier poteau pour son quatrième but des play-off ont permis aux Tessinois de prendre un avantage décisif.

Les Lions, très décevants pendant deux périodes, ont réduit le score en double supériorité numérique, grâce à Thoresen (23e). A la 31e, Schlegel a réalisé un arrêt spectaculaire devant Hofmann. A la 49e, sur l'une de leurs rares incursions dans le camp zurichois sur un contre, Hirschi a tiré sur la transervsale. De l'autre côté, Merzlikins a dû s'employer pour garder l'avantage luganais. Le portier letton semble avoir retrouvé son niveau de la saison dernière depuis deux matches. Il n'a concédé que deux buts au cours des deux dernières parties contre les Lions.

Lugano retrouvera donc Berne en demi-finales pour une revanche de la finale de l'an dernier (1-4). L'autre affiche mettra aux prises Zoug à Davos.

Pour les Zurich Lions, il s'agit de la deuxième élimination de suite au stade des quarts de finale. Un échec consternant pour l'une des plus grosses écuries de Suisse. L'arrivée du Suédois Wallson, qui aurait dû porter l'équipe vers le titre, se transforme en échec. La politique des joueurs étrangers - aucune réserve en cas de blessure ou suspension - sera également à revoir. (ats/nxp)