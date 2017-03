Lüthi et Rossi visent le titre en Moto2 et MotoGP

Thomas Lüthi entame la saison Moto2 dimanche au Qatar avec un objectif bien précis en tête: le titre mondial. Vice-champion en 2016, le Bernois ambitionne de franchir une marche supplémentaire pour être sacré pour la deuxième fois de sa carrière, douze ans après son titre en 125 cm3.

Lüthi n'a sans doute jamais mieux piloté que lors de la deuxième partie de la saison dernière, paradoxalement après la terrible chute à Brno qui l'avait laissé inconscient. Deux semaines plus tard, il gagnait à Silverstone, avant de remporter deux autres courses. Le Suisse restait dans le coup pour le titre jusqu'à Valence où Johann Zarco décrochait sa deuxième couronne mondiale consécutive.

Comme l'an passé, Lüthi va travailler en étroite collaboration avec son technicien en chef, Gilles Bigot. L'expérimenté Français oeuvre avec succès dans les paddocks depuis 31 ans. «On apprend toujours mieux à se connaître, à comprendre les réactions de l'autre», dixit Lüthi. Il espère donc «faire un nouveau pas en avant» lors de cette nouvelle saison.

«Je veux être champion du monde»

Avoir un objectif est une chose, l'atteindre en est une autre. «Bien évidemment, je veux être meilleur que l'an passé et je veux devenir champion du monde. Mais beaucoup ont le même but. La saison est longue, et beaucoup de choses peuvent arriver lors des 18 week-ends de course.»

Trois de ses rivaux 2016 ne seront plus dans les roues du pilote bernois. Zarco est monté en MotoGP, tout comme l'Espagnol Alex Rins et l'Anglais Sam Lowes, respectivement 3e et 5e la saison dernière en Moto2. Lüthi n'estime cependant pas que cela lui ouvre les portes du titre. «Il y a encore beaucoup de très bons pilotes sur la grille», dit-il.

Le Suisse pense notamment au Japonais Takaaki Nakagami (Kalex), qui s'est montré le plus rapide lors des derniers tests au Qatar. Mais aussi et surtout à Franco Morbidelli (Kalex). L'Italien de 22 ans n'a toujours pas goûté à la victoire en Moto2, mais il a signé sept podiums lors des neuf dernières courses. Son premier succès ne devrait pas tarder.

Concurrence

«Morbidelli est fort. Il l'a encore démontré lors des tests», souligne Lüthi. La concurrence viendra aussi sans doute du «petit frère» Alex Marquez (ESP/Kalex), du Portugais Miguel Oliveira (KTM) ou encore de Lorenzo Baldassari (ITA/Kalex), sans oublier une possible surprise.

Les tests d'avant-saison à Jerez et Losail ne se sont pas déroulés de manière idéale pour Lüthi et son équipe. «Cela n'a pas été top. Mais il y a eu quelques éclaircies», se rassure le Bernois, confiant que tout se mettra en place d'ici la course de dimanche.

Changement d'air

Contrairement à son désormais ancien coéquipier, Dominique Aegerter reste sur deux saisons mitigées, durant lesquelles il n'a pas obtenu les résultats escomptés. C'est la raison qui l'a poussé à changer d'air. Aegerter a quitté la structure de Fred Corminboeuf, où il était depuis ses débuts en Grand Prix en 2006. Il a trouvé refuge en Allemagne, chez Kiefer Racing, où il retrouvera un châssis Suter sur lequel il se dit plus à l'aise que sur la Kalex.

C'est d'ailleurs au guidon d'une Suter que «Domino» avait fini 5e du championnat en 2014, et qu'il avait signé son seul succès en remportant le GP d'Allemagne au Sachsenring. Lors des tests, Aegerter s'est montré à l'aise à Jerez, avec le 4e temps cumulé, mais en difficulté au Qatar, où il figure au 23e rang de la hiérarchie. «On doit faire nos devoirs ces prochains jours», a résumé le pilote en vue du premier week-end de course.

Successeur d'Aegerter chez Fred Corminboeuf, le Zurichois Jesko Raffin a inscrit des points à quatre reprises l'an passé. Il avait signé son plus beau résultat sous la pluie en Allemagne avec une 8e place.

25e des tests à Jerez, puis 16e à Losail, Raffin a montré qu'il disposait d'un potentiel en hausse. Son but sera de marquer régulièrement des points. (si/nxp)