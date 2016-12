Lucas Tramèr: «Mon titre olympique tient du miracle»

Six minutes, le temps d’une finale de rêve. Quatre mois après Rio et sa consécration olympique, Lucas Tramèr se souvient de tout, sauf de ces six minutes d’éternité qu’il a vécues «comme dans un tunnel». Mais il en a des choses à dire, à raconter, le moussaillon de Vésenaz, rameur en or sur les eaux tourmentées du Lagoa Rodrigo de Freitas. Le champion a vécu ces deux dernières années entre galère et enchantement. Le héros a passé Noël en famille, «en espérant que cela ne soit pas seulement ma fête». L’étudiant en médecine évoque son avenir sportif en pointillé. Ramera-t-il jusqu’à Tokyo? La réponse lui appartient, mais il ne la connaît pas encore…

Ce titre olympique, il est déjà rangé dans votre armoire aux souvenirs?

Oh! non, il est encore bien présent dans mon esprit. En fait, je m’en rappelle comme si c’était hier. Cet automne, j’ai souvent eu l’occasion d’en raconter les péripéties, de montrer ma médaille, d’expliquer comment on devient champion olympique en partant de rien.

Que représente-t-il pour vous? De la sueur, une galère ou rien que du bonheur?

Tout ça à la fois. Des émotions, surtout, mais aussi la fierté d’avoir réussi quelque chose de rare, d’avoir accompli mon rêve de gosse. Mais ce n’est pas de la fierté égoïste. Avec mes coéquipiers, on a trimé et on a gagné ensemble, grâce à notre entourage. Au départ, on n’était pas de super-talents; physiquement, on n’était pas les plus forts. C’est en mettant en commun nos espoirs et nos efforts qu’on a rendu notre rêve possible. On y a cru malgré les doutes, malgré les blessures. On a souvent été à la limite, mais on a fini par aller au bout…

En sacrifiant un peu votre jeunesse?

Peut-être. Il a fallu mettre de côté notre vie sociale, la fête, les amis. Mais non, ce n’était pas un sacrifice, le mot n’est pas bon. C’était un choix, une détermination personnelle, une volonté collective. Aujourd’hui, pour rien au monde, je ne voudrais changer ma vie. En sport, pour être ambitieux, il faut savoir prendre des risques. A 18 ans, j’aurais pu retourner faire la fête, mais j’avais autre chose en tête.

A Rio, on a dit que vous avez fait la course parfaite. Cette finale, elle vous habite encore?

A dire vrai, je l’ai oubliée, elle m’a échappé! J’ai vécu ces six minutes comme on traverse un tunnel! Mais depuis, je l’ai revue plusieurs fois en vidéo. Techniquement, on aurait pu faire mieux. Emotionnellement, c’est très fort! A chaque fois que je regarde les images, c’est comme si je gagnais encore une fois!

Votre médaille vous rappelle aussi votre exploit. Elle est chère à votre cœur?

Elle est grande et pesante. C’est de l’argent plaqué or qui a surtout une valeur symbolique.

La notoriété vous a-t-elle changé?

Je n’espère pas! L’aviron reste un sport confidentiel, peu médiatisé, qui vous apprend à garder les pieds sur terre! En le pratiquant, on ne devient pas une star, ou alors juste quelques jours! Il y a eu une vie après Rio, un retour à la normale…

Justement, comment s’est passé l’après-JO? On croule sous les honneurs et on retombe de son nuage?

Oui, mais sans trop de mal! Avec mes études de médecine, j’ai une autre vie en parallèle. Durant notre campagne olympique, je l’ai certes mise entre parenthèses, mais là, elle est très vite revenue d’actualité. Cela m’a aidé à faire la transition.

Mais il y a deux semaines, il a fallu remettre le smoking à l’occasion des Swiss Awards…

Ce n’était pas désagréable. Je ne m’invite pas sur les tapis rouges, mais quand on m’y convie, je ne rougis pas sous les projecteurs! Notre trophée par équipes est une belle marque de reconnaissance, le fruit de notre travail. Je ne boude pas ce genre de plaisir.

Aujourd’hui, un autre travail (de sous-assistant) vous occupe dans un hôpital zurichois. Où en êtes-vous dans votre cursus universitaire?

Je suis en 5e année de médecine, j’y effectue une rotation de stages. En juin 2017, je serai à Genève en médecine légale. C’est la dernière ligne droite avant le diplôme, avant une spécialisation. C’est l’attrait pour la médecine du sport qui m’a motivé à entreprendre de telles études, mais là, je cherche encore ma voie.

Ça n’a pas été dur de se remettre aux études après dix-huit mois de pause?

Oui, c’est chaud, j’ai oublié beaucoup de choses! Mais le plus dur, mentalement, ce n’est pas de réactiver son cerveau, mais bien de mettre son corps au repos. Je suis en manque d’endorphines, dans une forme de «blues postolympique». Mais avec mon genou, j’étais obligé de lever le pied.

Ce genou qui a failli vous faire tout perdre…

Il est vrai que mon titre olympique tient un peu du miracle. En 2016, j’ai survécu grâce aux antidouleurs, en serrant les dents, en cachant mes douleurs, en ménageant (pas toujours!) mes tendons surmenés. A Rio, ma première préoccupation, ce n’était pas de gagner l’or, mais que mon genou tienne! Il a tenu bon, mais le mal continue de m’accompagner. Voilà pourquoi j’ai dû renoncer à disputer la Course de l’Escalade.

L’an prochain, comme vous l’avez annoncé, votre équipe fera relâche. Qu’est-ce qui motive cette décision?

Comme mes coéquipiers, je suis en pleine phase de réflexion. Si mon avenir sportif est flou, il a toujours été très clair qu’après Rio, qui était notre grand objectif à tous, c’est mon master qui aurait ma priorité. Cela dit, d’autres questions se posent. Le quatre poids léger sera-t-il toujours inscrit dans le programme olympique à Tokyo? Quelle sera la politique du nouveau coach national (ndlr: l’Anglais Robin Dowell) Mes camarades continueront-ils leur carrière? Sommes-nous tous prêts à nous engager dans un nouveau cycle olympique? Je vais prendre tout mon temps, même au-delà de 2017, pour prendre la bonne décision. Mais aujourd’hui, une chose est sûre, je veux continuer à faire du sport, que ce soit au niveau national ou dans une autre discipline. J’en ai besoin pour garder une forme physique acceptable et pour mon équilibre personnel.

Toutes ces interrogations ne menacent-elles pas l’avenir du quatre poids léger?

Même si les circonstances ne sont pas identiques, on était dans le même genre de situation il y a quatre ans après Londres. On avait reçu une claque, on était frustrés, plongés dans un trou noir, prêts à tout abandonner. Rio était si loin. Et pourtant, on y est allé… Là, on a gagné et on pourrait s’arrêter. Tokyo est tellement loin aussi. Mais en sport, il ne faut jurer de rien!

