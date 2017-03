Loïc Meillard encore en or sur le géant à Are

Le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard est devenu champion du monde juniors de géant à Are (SWE).

Après sa victoire dans le combiné, il a décroché une deuxième médaille d'or. Il a précédé de 57 centièmes le Norvégien Timon Haugan. Le Français Victor Guillot a pris la troisième place. Loïc Meillard visera le triplé à l'occasion du slalom.

Le Romand (20 ans) a déjà disputé les Championnats du monde élite en février à St-Moritz. Il avait pris la 21e place du géant. Juste avant les Mondiaux juniors à Are, il avait pris les 10e et 12e place du géant et du slalom de l'étape de la Coupe du monde à Kranjska Gora. (si/nxp)