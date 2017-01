Les retrouvailles de trois nageurs d’exception

C’est une conférence-débat un peu surréaliste qui a scellé leurs retrouvailles! Hier, au Club suisse de la presse, Marie-Thérèse Fusatti-Armentero, Dano Halsall et Etienne Dagon se sont plu à remonter le temps. Une nage à contre-courant mais pas à contrecœur. Ne manquait que leur compère Stéphane Volery pour reconstituer le carré d’as glorieux de la natation helvétique. C’était il y a trente ans. Un âge d’or aujourd’hui teinté de nostalgie. «Une époque pleine d’insouciance et riche en amitié», résume Dano Halsall, triple finaliste olympique et ancien recordman du monde du 50 m libre.

A La Pastorale, l’eau (chlorée ou vive) a donc coulé à flots, passionnément. C’était une ode à la natation, comme l’avait souhaité Alexandre Blondin, l’animateur du jour. Pourtant, Dano Halsall confesse une abstinence coupable. Cela fait depuis belle lurette qu’il ne nage plus. Un trop-plein à l’issue d’une carrière fleuve. «Ce sport est ingrat. On a la tête dans la flotte du matin au soir, sans pouvoir se causer, sans jamais voir le ciel. Franchement, je n’aimais pas m’entraîner. Si j’ai persisté, c’est parce que j’ai rapidement eu du succès…» Cela dit, l’ancienne figure de proue de Genève Natation ne crache pas dans la piscine. «La natation m’a construit, c’est elle qui m’a fait grandir», affirme-il.

Halsall revient de Jamaïque. Il n’y a fait que trempette. Il a surtout été à la source. «Il m’a fallu attendre cinquante-quatre ans pour découvrir ma famille paternelle», confie-t-il, des frissons dans la voix. Là, il retrouve avec plaisir son pote Etienne Dagon, avec lequel il a fait les quatre cents coups. «A Los Angeles, notre boisson énergisante, c’était de l’Isostar avec un doigt de vodka», rappelle le Biennois. Un cocktail gagnant qui lui vaut toujours d’être le seul nageur suisse médaillé olympique de l’histoire! Un exploit qui risque de durer. «C’est tellement difficile de percer aujourd’hui. Mais il faut y croire, la natation est un acte de volonté.»

Longtemps au sec, Etienne Dagon a repiqué une tête dans l’eau il y a deux ans. «Normal, mon bureau est dans la piscine», sourit le directeur du Service des sports de la ville de Bienne. «J’imaginais lancer un défi à mon fils sur 50 m, mais j’ai arrêté les frais. Trop mal à la nuque!»

A voir la silhouette d’ondine de Marie-Thérèse Fusatti-Armentero, l’eau n’en reste pas moins un merveilleux élixir de jouvence. Aujourd’hui établie à Paris, la médaillée de bronze des Mondiaux de Madrid en 1986 a «replongé dans le passé» il y a quatre ans. «Un peu malgré moi, poussée par mon mari…» glisse-t-elle Elle qui ne pouvait plus voir un bassin à l’issue de sa carrière est aujourd’hui triple championne et recordwoman du monde masters!

(TDG)