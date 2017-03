Les joueurs de Red Ice menacent de mettre le club en demeure

«Je n’ai rien à vous dire, au-revoir, bonne soirée!» Au bout du fil, la réponse sèche de Mike Echenard, président des Red Ice de Martigny est plus explicite qu’une longue diatribe. Le club valaisan, éliminé en quarts de finale des play-off par Ajoie (1-4), est au plus mal, aux soins intensifs. Il n’y a plus d’argent dans les caisses. Au point que les joueurs et employés du club, qui avaient été réglé avec beaucoup de retard en début d’année, n’ont cette fois-ci pas reçu leurs derniers salaires du mois de février et de mars.

Les hockeyeurs qu’on a interrogés ont le sentiment d’être floués, qu’on leur ment depuis l’annonce du retrait d'Andrey Nazheskin, ce Russe qui a investi avec la Société Hockey Management SA plus de 5 millions de francs dans le club, ce qui avait notamment permis à l'organisation de remonter en LNB il y a cinq ans. «On nous a juste dit qu’ils n’avaient plus le budget pour nous garder, qu’on aille voir ailleurs alors que nous avons encore un contrat valable pour la saison prochaine», explicite sous le sceau de la confidentialité un joueur dépité, qui négocie, comme ses «collègues» du vestiaire, une prime de départ tout en cherchant un nouveau club.

Tous conscients qu’ils ne seront pas payés d'ici vendredi 31 mars, les hockeyeurs du Forum, pour la plupart pères de famille, ont menacé leur employeur d’une mise en demeure au 1er avril avant d’entamer des poursuites contre le Red Ice Martigny. A moins que les contacts avec de futurs repreneurs soient, comme promis par le président à ses joueurs, «à bout touchant«, se concrétisent par miracle. Encore des promesses. Comme celles qui concernent la rénovation de la patinoire... (TDG)