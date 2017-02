Les jeunes marins genevois renouent avec le Tour de France

Renouer avec son passé pour s’ouvrir de nouveaux horizons; le Centre d’entraînement à la régate fait peau neuve en 2017. Une nouvelle direction sportive, des objectifs sportifs revus à la hausse et, surtout, l’association formant les marins suisses de demain effectuera son retour sur l’épreuve qui a fortement contribué à sa renommée: le Tour de France à la voile.

Le CER est dirigé par Elodie et Nelson Mettraux. Un binôme ambitieux, joyeux mélange de l’expérience de la première et de la fougue et de l’énergie du second. «On veut vraiment redonner un nouvel élan à l’association, dit d’emblée Elodie, qui était de passage à Genève en fin de semaine dernière. Pas question de regarder le passé, ce que nous voulons, avec Nelson, c’est que les jeunes aient encore envie de venir naviguer chez nous.»

Recherche de sponsors

Un tournant est donc pris. Le CER va multiplier son offre. Il aura à sa disposition deux Surprise, un J70 et surtout deux Diam 24. «Nous sommes ravis de pouvoir annoncer que nous serons de retour sur le Tour de France à la voile, sourit Elodie. Et plutôt deux fois qu’une, puisque nous avons l’ambition d’aligner nos deux bateaux sur cette épreuve. Un équipage sera engagé dans le classement «jeunes» des moins de 26 ans et l’autre jouera le classement général.»

Cela fait plusieurs mois que le projet est en gestation. A la fin du mois de novembre, plus de trente personnes ont assisté à une soirée d’information organisée par les Mettraux dans leur fief de Versoix. «Quand on a vu le nombre de personnes présentes, on s’est dit qu’on était vraiment dans le juste avec cette volonté de refaire le Tour de France. On aimerait proposer un projet sur trois ans. Pour l’instant, nous louons les bateaux et nous cherchons encore des sponsors pour cette édition. Il nous faudrait 60 000 francs. Avis aux amateurs! Pour 30 000, on peut avoir un bateau à son nom…»

Des équipages mixtes

Pendant plus de trente ans, les étés des régatiers les plus acharnés du Léman se passaient au rythme du Tourvoile. L’abandon du monocoque en 2014 avait sonné le glas de la participation du CER. A priori, le format développé par ASO (qui organise le Tour cycliste) ne collait plus avec la philosophie de l’école du large genevoise. Dans sa version historique, le Tour mélangeait régates entre deux bouées et parcours de liaison au long cours entre les différentes villes étapes. Désormais, les marins s’affrontent sur des trimarans nerveux lors de Grands Prix en flotte, ainsi que sur des raids côtiers. D’un port à l’autre, les bateaux sont démontés et transportés par la route.

«C’est clair que ce n’est plus l’aventure, notamment avec les nuits en mer, comme ça pouvait l’être lorsque nous participions en monocoque, dit Elodie. Mais j’ai bien l’intention de remettre en place le fameux apéro suisse de fin de journée!» Plus sérieusement, l’épreuve qui se déroulera du 7 au 30 juillet permettra à une bonne douzaine de jeunes régatiers helvétiques de se mesurer à une flotte très relevée. «Le Tour, c’est du haut niveau, rappelle Elodie Mettraux. Il y a toujours quelques grands noms de la voile qui y participent, mais il y a surtout tous les meilleurs clubs de France, les meilleurs jeunes. C’est vraiment une occasion de progresser assez unique.»

Pour la 4e fois, donc, c’est le Diam 24 qui fera office de bateau officiel. Un trimaran monotype qui se mène à trois équipiers. C’est nerveux, sportif. Le CER prévoit de faire tourner ses effectifs tout au long des trois semaines et neuf étapes de compétition. «Finalement, on touche autant de monde que par le passé avec nos deux bateaux, dit Elodie. Dans les deux équipages, il y aura des filles. La mixité me tient particulièrement à cœur. En termes de stratégie de choix météo, de tactique aussi, les parcours côtiers seront très formateurs.»

Comme au bon vieux temps…

(TDG)