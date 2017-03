Les footballeurs priés de respecter l'hymne

La Fédération américaine de football (US Soccer) a dévoilé samedi un nouvel article de son règlement intérieur obligeant les internationaux à respecter l'hymne américain, boycotté en 2016 par de nombreux sportifs protestant ainsi contre des bavures policières visant la communauté noire.

«Toutes les personnes représentant la Fédération américaine lors d'un match, doivent être debout et écouter respectueusement l'hymne américain», indique le texte d'US Soccer qui a fait son annonce peu avant le coup d'envoi opposant l'équipe féminine des Etats-Unis à l'Angleterre dans le cadre de la SheBelieves Cup, un tournoi amical.

Il y a six mois, l'internationale Megan Rapinoe avait boycotté l'hymne américain en posant un genou à terre avant le match amical entre son équipe et la Thaïlande (9-0) à Columbus (Ohio). Elle avait déjà fait ce geste lors d'un match de son club, Chicago, le 4 septembre dernier.

By kneeling during the US anthem, Megan Rapinoe stands up for justice and shows her solidarity with Kaepernick. pic.twitter.com/AwErkX8n98