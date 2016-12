Les cadors ne font pas de cadeaux

Cleveland a surclassé Brooklyn 119 à 99 pour signer sa 22e victoire de la saison, mais reste sous le menace de Toronto qui, vainqueur d'Utah à Salt Lake City (104-98), avance sans faire de bruit (21 v-8 d).

La mégastar des champions NBA en titre LeBron James n'a pas eu à forcer son talent face aux Nets, 15e et derniers de la conférence Est, tout comme ses partenaires du «Big Three», Kevin Love et Kyrie Irving.

«King James» s'est contenté de 19 points en 27 minutes et a préparé idéalement les très attendues retrouvailles contre Golden State, dimanche.

Le choc entre les Cavaliers et les Warriors, adversaires des deux dernières finales, est l'affiche de Noël.

Les Warriors, déjà malmenés par Brooklyn jeudi, ont eux souffert pour s'imposer à Détroit 119 à 113.

«On ne joue pas aussi bien que cela (...)»

Fébriles comme rarement (23 ballons perdus), ils sont restés jusqu'au bout sous la menace des Pistons, malgré les 32 points en 31 minutes de Kevin Durant.

Avec cette septième victoire de suite, Golden State a toujours le meilleur bilan de NBA, mais devra singulièrement hausser son niveau de jeu pour inquiéter Cleveland qui l'a privé du titre en juin dernier.

«On ne joue pas aussi bien que cela, on sait comment gagner des matches, mais on doit mieux défendre», a résumé Draymond Green.

Battu la veille à Los Angeles par les Clippers, San Antonio a réagi à Portland (110-90), malgré les absences de Tony Parker, Manu Ginobili et Pau Gasol, laissés au repos.

Kawhi Leonard a offert aux Spurs avec ses 33 points une 24e victoire en 30 matches.

«Nous sommes toujours en train de trouver nos repères avec tous nos nouveaux, on n'a pas encore réussi beaucoup de matches complets», a rappelé l'entraîneur de San Antonio Gregg Popovich.

En revanche, les Clippers sont tombés de haut au Staples Center: privés il est vrai de Blake Griffin et de Chris Paul, ils se sont faits surprendre par Dallas (90-88).

Dirk Nowitzki, qui, perturbé par une tendon d'Achille douloureux depuis le début de la saison, a disputé seulement son sixième match, a inscrit 17 points en 15 minutes et contribué à la neuvième victoire des Mavericks (14e).

Festival offensif

Houston a concédé une deuxième défaite en trois matches à l'issue d'un duel très physique face à Memphis 115 à 109, mais reste 4e (22 v-9 d), devant son adversaire du jour (20 v-12 d).

Russell Westbrook a encore réussi un festival offensif avec 45 points et son 14e «triple double» de la saison (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) à Boston.

La star d'Oklahoma City a écoeuré les Celtics en fin de rencontre (117-112) et a permis à OKC de grappiller une place (6e, 18 v-12 d).

Charlotte a dominé Chicago 103 à 91 et consolidé avec cette troisième victoire de suite, la 17e de la saison, leur 4e place de la conférence Est.

En revanche, les Chicago Bulls vont mal: ils ont perdu huit de leurs onze derniers matches et pointent désormais à la 9e place (14 v-15 d).

Autre équipe mal point, les Lakers qui, après un début de saison prometteur, sont rentrés dans le rang.

Ils se sont inclinés 109 à 90 à Orlando et s'éloignent des play-offs (12e, 11 v-22 d).

