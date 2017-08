Les Young Boys renversent la table

Et si c'était réellement l'année des Young Boys ? Leader de la Super League, les Bernois ont renversé la table contre Dynamo Kiev pour se hisser en barrage de la Ligue des Champions.

Une tête et un penalty

Battus 3-1 à l'aller en Ukraine, les Young Boys se sont imposés 2-0 au Stade de Suisse pour signer un véritable exploit. Il a été rendu possible grâce à un penalty de Hoarau pour l'ouverture du score à la 13e minute et grâce à une tête du transfuge lausannois Jordan Lotomba à la 89e après un corner botté par Sulejmani. Un Lontomba qui venait d'entrer sur le terrain quatre minutes plus tôt et qui n'aurait pas marqué sans une faute de main du gardien Koval, auteur d'une partie remarquable jusqu'à cette fatidique 89e minute.

Cette qualification assure aux Young Boys une présence sur la scène européenne à l'automne. En cas d'élimination dans un barrage qui pourrait l'opposer à un club de l'un des quatre plus grands championnats - l'an passé les Young Boys avaient été éliminés par le Borussia Mönchengladbach -, ils seront, en effet, reversés en phase de poules de la Ligue Europa.

Une équipe généreuse

Cette qualification est amplement méritée. A l'image de leur vedette Yarmolenko, les Ukrainiens n'ont pas vraiment «existé» au Stade de Suisse. Ils ont été dominés par un adversaire généreux, un adversaire qui a su compter sur un gardien remplaçant à la hauteur - Marco Wöfli a réussi l'arrêt qu'il fallait devant Yarmolenko à la 63e - sur deux latéraux - Mbapu et Benito - au souffle inépuisable et sur un capitaine exemplaire en la personne de Guillaume Hoarau. La profondeur du banc offre, par ailleurs, aux Bernois cette saison un atout qui peut s'avérer décisif. Lors de ce match retour, Adi Hütter a, ainsi, lancé Nsamé et Sulejmani à la 73e minute avant de sortir Lotomba de sa manche à la 85e minute. On appelle ça un coaching gagnant ! (si/nxp)