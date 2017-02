Les Suisses veulent des titres. Ils devront tirer les premiers!

Il n’y a plus le temps de corriger les petits détails, plus le temps de cogiter ou de gamberger. Comme dans la vraie vie, les semaines qui précèdent un rendez-vous sportif d’importance permettent de peaufiner les choses, de se préparer. D’intellectualiser, peut-être aussi. Mais une fois le jour J arrivé, les grands questionnements s’envolent pour laisser place à la vérité du moment. Cette vérité-là, limpide, accompagnera dès mardi les skieurs suisses, qui se retrouveront plongés dans «leurs» championnats du monde, un événement qu’ils préparent depuis quatre ans. A Saint-Moritz, une longue attente prend fin pour laisser place à l’expression des ambitions. «Nous avons fait de notre mieux pour être prêts, nous avons des chances de médailles dans neuf des onze courses au programme», affirme Urs Lehmann, le président de Swiss-Ski.

Certes, nous ne sommes pas en 1987, du temps où notre pays pouvait gagner partout (14 breloques aux Mondiaux de Crans-Montana) et enflammer les écrans de la… RTSR, mais trente ans plus tard, il n’est pas interdit de rêver vivre une belle quinzaine grisonne. Et ce notamment car deux locomotives nommées Lara Gut et Beat Feuz peuvent d’entrée placer la Suisse en position favorable. A condition, bien sûr, de tirer les premiers lors des super-G des 7 et 8 février! «Comme toujours dans les grands événements, il s’agira effectivement de remporter une médaille le plus vite possible afin de créer une bonne dynamique», renchérit Lehmann, interviewé par l’ATS.

Ça tombe bien: les candidats suisses ne manquent pas.

Gut et Feuz en grands favoris

Détentrice du gros Globe de cristal mais encore jamais «dorée» dans un grand événement (4 médailles aux Mondiaux, 1 aux JO), Lara Gut entend bien combler cette lacune Même si elle a connu une lourde chute dimanche à Cortina, la Tessinoise sera l’archifavorite du super-G, la «Miss» censée libérer son pays de la pression des médailles. Tellement au-dessus du lot dans cette discipline, elle aura en plus la chance de dévaler sa piste fétiche, celle qui lui avait permis de décrocher son premier podium en Coupe du monde le 2 février 2008, puis son premier succès dix mois plus tard. Aucun doute: la «bombe» de Comano serait frustrée de repartir des Grisons sans avoir goûté à l’or d’hiver. Ce d’autant plus que ses chances de flamber en descente et en géant sont aussi très importantes.

Beat Feuz n’a pas la même «pancarte» dans le dos, mais au vu du ski qu’il présente depuis le début de l’exercice, le grand malheureux de Kitzbühel, qui se souvient d’avoir dominé les épreuves de vitesse disputées à Saint-Moritz lors des finales de la Coupe du monde 2016, peut sans autre rêver de médaille(s). «La bête de course est de retour», assurait-il récemment. Cette bête, qui fêtera ses 30 ans le 11 février – jour de la… descente messieurs – sait comment s’offrir le plus beau des cadeaux.

Holdener et Janka seront là

Oui, Wendy Holdener a beau être exceptionnelle, elle reste encore en retrait de l’immense Mikaela Shiffrin. Mais bien qu’elle ne se soit jamais imposée sur le virage court en Coupe du monde, on imagine volontiers la Schwytzoise se poser au sommet du podium au meilleur moment, soit le 18 février. Ce serait là l’une des belles histoires de ces Mondiaux. Avant cela, elle visera un exploit en combiné. Une discipline qui pourrait également offrir à Carlo Janka une troisième médaille aux Mondiaux. Dans le sillage de Beat Feuz, le Grison sera en outre à suivre de près en super-G et en descente. Son expérience et son toucher de neige invitent à l’optimisme.

Ils sont discrets, mais…

Ces quatre-là ne font pas tant parler d’eux, mais ils vivent cachés pour peut-être vivre heureux ensuite: Justin Murisier cherchera ainsi le coup d’épate en combiné, voire en géant. Champion du monde en titre de descente pour quelques jours encore, Patrick Küng n’exclut pas de signer un nouvel exploit, même s’il est bien conscient que la piste grisonne n’est pas taillée pour lui. Chez les filles, Michelle Gisin tentera sa chance en combiné et en slalom. Pour avoir souvent brillé à Saint-Moritz, Fabienne Suter espère continuer sur sa lancée dans les épreuves de vitesse.

Ils rêvent d’une surprise

Enfin, d’autres skieurs suisses sont à mettre en évidence car on ne sait jamais ce qui pourrait jaillir de leurs spatules: Luca Aerni et Daniel Yule (en slalom) ainsi que Loïc et Mélanie Meillard (en géant). Voire, pourquoi pas, Niels Hintermann, lauréat aussi chanceux qu’inattendu du combiné de Wengen. «Les jeunes peuvent aborder leurs courses d’une manière totalement décomplexée, note Urs Lehmann. On ne peut pas exclure un coup d’éclat.»

Eh oui, plus le temps de gamberger. Il faut foncer maintenant. Pour écrire l’histoire.

(TDG)