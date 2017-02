Les Suisses ratent leur entrée sur le relais mixte

Les Suisses ont raté leur entrée en matière aux Mondiaux de Hochfilzen (AUT), ne faisant pas mieux que 14es du relais mixte. Aita Gasparin, Lena Häcki, Benjamin Weger et Serafin Wiestner avaient pour objectif une place dans les huit meilleurs.

Le quatuor a concédé 2'18 au relais allemand (Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Pfeiffer et Simon Schempp), qui a décroché l'or devant la France de Martin Fourcade et la Russie d'Anton Shipulin. Fourcade a battu son rival russe au sprint, la mine rageuse et renfrognée. Le Pyrénéen, en première ligne dans la lutte antidopage, était visiblement très remonté dans l'ambiance toxique du début de ces Mondiaux, avec la suspicion qui plane sur les Russes et la descente de police dans l'hôtel des biathlètes kazakhs.

En attendant les résultats de l'enquête de police, les Kazakhs ont pu prendre le départ et se sont classés 11es, trois rangs devant les Suisses. La sélection helvétique était privée de Selina Gasparin, la vice-championne olympique du 15 km, malade et remplacée par sa sœur cadette Aita. (si/nxp)