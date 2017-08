Les Oranje en finale chez elles face au Danemark

La finale de l'Euro-2017 féminin opposera le Danemark, tombeur de l'Autriche (0-0, 3-0 tab), au pays-hôte, les Pays-Bas, qui ont dominé l'Angleterre 3-0, grande favorite, jeudi, en demi-finales.

«J'estime que c'est mérité»

La grande finale, prévue samedi à Enschede (est), verra deux équipes jamais parvenues à ce niveau et donc un vainqueur inédit, Pays-Bas (2009) et Danemark (1991, 1993, 2001, 2013) n'ayant jamais fait mieux qu'une troisième place.

«C'était un match très long, qui m'a fait vieillir», a souri le technicien danois Nils Nielsen après coup.

«L'Autriche a fait un très beau tournoi, mais je suis ravi d'avoir gagné, j'estime que c'est mérité», a-t-il ajouté.

L'Autriche et surtout Sarah Puntigam, elles, doivent s'en vouloir d'avoir raté un penalty sifflé en leur faveur à la 13e, puisqu'aucun but ne sera marqué lors des 120 minutes de match.

Trois penaltys ratés

Aux tirs au but, les Autrichiennes, qui avaient pourtant éliminé l'Espagne à cet exercice en quarts, ont aussi tout fait de travers en ratant leurs trois premières tentatives. Du coup, en dépit du ratage de la troisième tireuse danoise Sofie Junge, c'est Simone Boye qui a envoyé son pays en finale.

Dans l'autre demi-finale, les Néerlandaises, pour leur troisième participation après 2009 et 2013, se sont offert les Anglaises, pourtant troisièmes de la dernière Coupe du monde. Viviane Miedema (22e) et Danielle van de Donk (62e), qui évoluent à Arsenal, ainsi qu'un but contre son camp de Millie Bright (90e 3), ont offert la victoire aux hôtes du tournoi. (ats/nxp)