Les Hawks de Sefolosha confortent leur 4e place

Les Atlanta Hawks ont conforté leur 4e place dans la Conférence Est en allant s'imposer 107-90 à Memphis, en NBA. Auteur de 8 points et crédité de 23 minutes de temps de jeu, Thabo Sefolosha, dans le cinq de base des «Faucons», a signé une prestation solide. Il a aussi capté 4 rebonds défensifs.

A Oklahoma City, le meneur de jeu Russell Westbrook s'est offert son 32e «triple» de la saison lors de la victoire de son équipe face à Utah (112-104). Il est même devenu le deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire sur une saison derrière Oscar Robertson (41) mais devant Wilt Chamberlain (31).

Cleveland et son joueur-vedette Lebron James ont mis fin à une série noire de trois défaites consécutives, en s'imposant à Orlando (116-104). James a enregistré son deuxième «triple double» consécutif (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 24 points, 12 rebonds et 13 passes décisives. Il s'agit de son neuvième «triple» cette saison - un record personnel sur une saison - et le 51e de sa carrière.

Warriors privés des stars

Sans ses stars, laissées au repos, Golden State n'a pas pesé lourd face à son grand rival de la conférence Ouest San Antonio, facile vainqueur (107-85) d'un choc bien décevant. Après Boston (99-86) mercredi et Minnesota (103-102) vendredi, San Antonio a confirmé à son tour que Golden State, le grand favori pour le titre 2017, traversait une mauvaise passe.

Si la victoire des Spurs, candidats déclarés au titre, n'est en soi pas surprenante, les circonstances de ce net succès le sont beaucoup plus. L'entraîneur de Golden State Steve Kerr avait choisi de se passer de cinq joueurs-clef, dont les stars Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, pour leur permettre de se reposer après un enchaînement infernal de matches et de déplacements. Kerr était également privé de Kevin Durant, blessé au genou gauche depuis le 28 février.

Sans quatre joueurs de son cinq majeur, il a donné sa chance aux remplaçants qui n'ont pas fait le poids. A un peu plus d'un mois de la fin de la saison régulière, les Spurs (51 v-14 d) sont sur les talons de Golden State (52 v-14 d).

