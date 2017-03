Les Genevois ont l’œil tourné vers Budapest

Depuis ce jeudi et jusqu’à dimanche – finales dès 17 h sauf pour l’ultime journée (16 h) – les Vernets accueillent les championnats de Suisse en grand bassin. Le prolongement d’une tradition de longue date, qui veut que Genève reçoive tous les deux ans l’élite helvétique. «Un rendez-vous essentiel, car très important pour la promotion de notre sport», souligne Nicola Cassio, responsable ad hoc à Genève-Natation. Avec en jeu la qualification pour les Mondiaux de Budapest (qui se disputeront au mois de juillet), la manifestation se voit conférer un supplément de sel…

Parmi les Genevois susceptibles de se rendre en Hongrie, seul Jérémy Desplanches dispose déjà de son sésame. Présélectionné après ses performances de Rio, l’élève de Fabrice Pellerin a composté son ticket sur 200 m 4 nages lors des CIG en janvier. «On peut s’attendre à de très bonnes performances de sa part, remarque Cassio. Il a démontré une belle progression, s’est illustré aux Mondiaux en petit bassin et même si les Nationaux ne sont pas un but en soi, il est toujours fier de décrocher un titre et met un point d’honneur à être au top devant son public.»

Préqualifié lui aussi après ses résultats aux championnats d’Europe 2016 (demi-finaliste sur 200 m papillon), Nils Liess doit apporter confirmation cet après-midi en nageant au moins en 1’58’’27 sur sa distance de prédilection. «J’espère réussir mes meilleurs chronos et me faire plaisir dans l’eau…» confie le Lancéen basé à Tenero, qui a prévu de s’aligner également sur 100 m papillon et 200 m dos, ainsi que sur deux relais. Les trois semaines d’entraînement à Tenerife en février devraient l’aider à réaliser un objectif parfaitement à sa portée.

Triple champion de Suisse 2016 sur 200 m libre (été, petit et grand bassin), Alexandre Haldemann – retourné à Natation Sportive Genève – sera sur le gril ce vendredi lui aussi, avec un chrono de 1’ 48’’ 34 à réaliser pour participer aux championnats du monde. Reste enfin la Lancéenne Noémi Girardet, qui misera sur une sélection avec le relais 4 x 100 m libre pour se rendre à Budapest et s’offrir une nouvelle ligne de prestige à sa carte de visite après les JO de Rio.

Plus modestement, les jeunes loups de Genève-Natation que sont Roman Mityukov (né en 2000), Nicolas Zulalian (1996) et Boris Mitev (2001) auront pour leur part les championnats d’Europe juniors de Netanya (Israël) dans le viseur. (TDG)