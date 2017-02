Les Etats-Unis: un obstacle insurmontable

En l'absence des deux grands joueurs, la formation du capitaine Severin Lüthi n'a, sur le papier, aucune chance d'inquiéter les Etats-Unis au 1er tour du groupe mondial.

Cette rencontre est la deuxième que la Suisse dispute à Birmingham. Il y a sept ans, Stan Wawrinka, alors 16e mondial, avait entretenu la flamme en battant le no 2 américain James Blake dans le match d'ouverture d'un 1er tour dont les Etats-Unis étaient déjà les grands favoris en l'absence de Roger Federer. Mais le Vaudois s'était incliné en double au côté d'Yves Allegro - non sans avoir arraché un set aux frères Bryan - avant de subir la loi d'Andy Roddick (ATP 6 à l'époque) le dimanche. Marco Chiudinelli n'avait quant à lui pas eu la moindre opportunité face à Roddick le vendredi. Sept ans plus tard, Henri Laaksonen (ATP 127) et Marco Chiudinelli (ATP 146) n'auront rien à perdre non plus sur le court en dur de la plus grande ville d'Alabama. Au Schaffhousois et au Bâlois d'en profiter pour évoluer de manière relâchée et décomplexée, afin de pouvoir jouer le coup à fond et ne rien regretter. «Nous alignons les meilleurs joueurs possibles derrière Roger et Stan. Nous allons faire tout ce que nous pouvons et donner 100%, et essayerons de profiter de cette semaine pour progresser. Le reste n'a pas d'importance», a ainsi lâché Severin Lüthi mardi devant la presse.

«Le classement ne signifie rien»

Son homologue américain Jim Courier peut quant à lui compter sur une équipe particulièrement homogène, malgré l'absence des jumeaux Bob et Mike Bryan qui ont définitivement renoncé à cette compétition. Il ne peut certes pas aligner de top 10, mais Jack Sock (ATP 20), John Isner (ATP 23), Sam Querrey (ATP 27) et Steve Johnson (ATP 31) font ou ont tous fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde.

Les quatre hommes sont en outre (presque) autant à l'aise en double qu'en simple. Sock s'est imposé à Wimbledon dans la spécialité en 2014 au côté de Vasek Pospisil, Johnson/Querrey ont conquis le titre l'an dernier au Geneva Open, et Isner a glané quatre trophées en double dont un l'automne dernier à Bâle en compagnie de... Sock! Et les Américains ne commettront pas l'erreur de sous-estimer leurs adversaires: «Le classement ne signifie rien. Quand tu rentres sur le court, la balle ne se soucie pas de ton classement. Tu dois jouer des coups pour gagner des points», a rappelé Jim Courier mardi en conférence de presse. «Nous sommes prêts à nous battre pour chaque point. Nous ne nous attendons pas à ce que notre tâche soit aisée», a-t-il poursuivi.

L'ancien no 1 mondial part quelque peu dans l'inconnu à l'heure d'évoquer le jeu de ses adversaires. «Nous connaissons Marco, qui a déjà joué face à nous. Nous connaissons un peu Henri, que nous avons vu parfois à l'oeuvre sur le circuit. Nous ne savons pas grand-chose des deux autres joueurs», le gaucher fribourgeois Adrien Bossel (ATP 485) et le gaucher genevois Antoine Bellier (ATP 598), «mais nous aurons les informations nécessaires à leur sujet si nous devons les affronter grâce à notre réseau de joueurs et de coaches», a cependant précisé Jim Courier.

Neuf échecs en dix ans

Il est donc objectivement difficile d'imaginer une autre issue qu'une défaite pour l'équipe de Suisse, qui n'a passé qu'une seule fois le 1er tour (en 2014, l'année de son sacre) dans ses dix précédentes saisons passées au sein du groupe mondial. Mais il fallait aussi une foi inébranlable pour envisager il y a encore deux semaines le sacre australien de Roger Federer. Cette foi, un certain Severin Lüthi l'avait... (si/nxp)