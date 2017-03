Genève est bel et bien une terre de course à pied. En 2017, son calendrier pédestre déjà bien chaussé accueillera une nouvelle épreuve. Ce n’est plus un secret de Polichinelle: les 20 km de Genève sont prêts au décollage. Organisés sous la même direction que le marathon et le triathlon, soutenus par l’Aéroport, ils se déploieront sur la Rive droite, le dimanche 29 octobre, avec départ et arrivée sur le quai du Mont-Blanc.

Le coureur local est gâté. Entre l’Antigel Run et l’Escalade, il ne sait plus où donner de la tête et des jambes! «Oui, le choix est vaste, mais il manquait un événement running de longue distance sur bitume pour compléter la gamme», explique Benjamin Chandelier, le directeur des événements outdoor à OC Sport. Ainsi, à l’image de Paris, Bruxelles ou Lausanne, Genève aura ses 20 km, «un format de course qui fait moins peur parce qu’il n’est pas associé au mot marathon!»

Fruit d’un travail de longue haleine, avec l’appui inconditionnel des collectivités publiques, la nouvelle course déboule dans un paysage insolite, une semaine après le marathon de Lausanne. Problème de cohabitation? «Non, répond Benjamin Chandelier. On travaille en parfaite intelligence et on veillera, les années suivantes, à moins rapprocher les deux événements.»

Comme le Genève Marathon, son grand frère, la nouvelle venue a pour ambition de servir de vitrine à Genève. La rive change, mais pas le mariage des décors, plantés entre terre et lac. D’abord ascendant, le parcours traversera la place des Nations, effleurera l’aéroport et prendra la clé des champs du côté de Pregny-Chambésy, Bellevue et Genthod. Coureur averti, Benjamin Chandelier vante sa beauté en connaisseur et en découvreur. «A Genthod, je ne connaissais pas le chemin des Rousses. C’est un ravissement avec ses vues sur le Mont-Blanc et le Jet d’eau.» Pour les coureurs, ce sera le prélude à un long retour vers les quais. «Pour moi, ce sera un sacré défi», s’exclame la cavalière paralympique Celine van Till, élue marraine de la manifestation, elle qui se pique aussi de course à pied!

En solo ou en duo (12 et 8 km à se partager), en faisant le grand écart entre l’aéroport (site du retrait des dossards) et le quai du Mont-Blanc, les 20 km de Genève ne devraient pas laisser indifférent. «On espère entre 2000 et 3000 coureurs», indique Benjamin Chandelier. Les routes sont larges et accueillantes…

