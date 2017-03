Le retour de Sharapova? «Un manque de respect»

Le retour programmé de la Russe Maria Sharapova à Stuttgart le mois prochain, après quinze mois de suspension pour dopage, est «un manque de respect» pour les autres joueuses du circuit, a déclaré l'ancienne no 1 mondiale Caroline Wozniacki.

«Je trouve très discutable de permettre à une joueuse encore suspendue - quelle qu'elle soit - de participer à un tournoi la semaine même» de la fin de sa suspension, a estimé la Danoise après sa victoire (6-3 6-0) face à la Polonaise Magda Linette lors du 2e tour du tournoi d'Indian Wells (Californie).

«Je pense que tout le monde mérite une deuxième chance et je pense qu'elle va revenir et se battre (...) Je suis sûre qu'elle va bien jouer. Mais en même temps, je trouve que lorsqu'un joueur est suspendu pour dopage, il devrait repartir de zéro et mériter son retour, car c'est différent d'une blessure», a-t-elle ajouté.

Sharapova, contrôlée positive au meldonium, un médicament placé le 1er janvier 2016 sur la liste des produits prohibés, disputera son premier match depuis l'Open d'Australie 2016 le jour même de la fin de sa suspension, le 26 avril, alors que le tournoi de Stuttgart, pour lequel elle a reçu une invitation des organisateurs, aura déjà commencé.

Saturday with a view ?? pic.twitter.com/FgvIr7Ck57 — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 12 mars 2017

