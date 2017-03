Le relais de Cologna à un cheveu du podium

Le relais suisse est passé à deux dixièmes du podium à Lahti lors du relais 4 x 10 km messieurs des Championnats du monde. Ce quatrième rang est un résultat historique. Derrière la Norvège et la Russie, intouchables, Curdin Perl, dernier relayeur, y a cru jusqu'au bout et a «échoué» sur les talons de la Suède pour le bronze.

Cette course du relais 4 x 10 km fut sans doute la plus haletante de ces Championnats du monde. La bataille a fait rage jusqu'au bout, à la fois pour le titre et pour la médaille de bronze. La médaille d'or a été remportée par les Norvégiens (Didrik Toenseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby et Finn Haagen Krogh), qui ont résisté jusqu'au bout au retour de Sergey Ustiugov, le dernier relayeur russe. La Norvège reste invaincue dans la discipline depuis 2001.

Avec sa 4e place, la Suisse (Jason Rüesch, Jonas Baumann, Dario Cologna et Curdin Perl) a décroché son meilleur résultat à une compétition majeure (JO ou Mondiaux) en relais depuis les JO de Sapporo en 1972 (bronze). Ces dernières années, les relayeurs suisses étaient plutôt habitués aux 5es ou 7es places.

Perl a bien failli créer la sensation. D'abord décroché à 1,5 km de la ligne lors de l'attaque de la Finlande et de la Suède, le Grison a profité du fait que Matti Heikkinen (FIN) et Calle Halfvarsson (SWE) se sont observés, faisant du surplace. Il a pu recoller et même profiter de la chute de Heikkinen pour aller arracher une 4e place «presque historique». Pour peu, vu l'inattention de Halfvarsson sur les 10 derniers mètres, il aurait pour encore conquérir le bronze. (ats/nxp)