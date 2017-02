Le prince en pince pour le ski

Il avait envisagé, juste avant les Jeux de Sotchi, de se lancer dans le curling, mais quand on lui a dit qu’il fallait passer le balai, il a renoncé. Fils de Ira von Fürstenberg, actrice et femme du monde, le prince Hubertus von Hohenlohe n’a pas l’habitude de faire le ménage. Son truc à lui, c’est la musique pop, les soirées de la jet-set, collectionner des conquêtes d’un soir et se mettre en piste. Connu sous le pseudo d’Andy Himalaya, l’aristocrate autrichien a même enregistré huit albums. Mais le ski reste le seul amour pour lequel sa fidélité ne soit pas remise en cause. «Si nous sommes tous des trapézistes sur la piste et qu’il n’y a pas de clown pour amuser les gens, alors le cirque ne fonctionne pas» s’était exclamé, un jour, le skieur croate Ivica Kostelic à propos de lui. Le prince, qui en pince tellement pour ses spatules, a créé en 1981 la Fédération mexicaine, dont il possède la nationalité par sa naissance, ce qui lui a permis de prendre part aux JO de Sarajevo en 1984. Il y a trois ans, dans le Caucase, il participait à ses sixièmes Jeux!

Alors qu’il était déjà présent en 2003 à Saint-Moritz, le Liechtensteinois, mexico-austro-germano-espagnol s’apprête à disputer, à Saint-Moritz, ses 17es championnats du monde de ski alpin! S’il se qualifie du côté de Zuoz en fin de semaine en slalom et en géant, ce sportif hors du commun, âgé de 58 ans, fera partie des 600 athlètes issus de 77 pays présents pour ces Mondiaux. «Mon ambition est de terminer sur le podium des plus belles tenues!» s’est-il exclamé. A Sotchi, il s’était présenté dans une combinaison de musicien mexicain qui aurait été idéale pour passer le balai…

(TDG)