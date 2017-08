Le grand défenseur suisse Ely Tacchella n'est plus

Le défenseur international Ely Tacchella est décédé à l'âge de 81 ans. Le Neuchâtelois a compté 42 sélections en équipe nationale.

Défenseur emblématique en Suisse dans les années 60, il avait été formé à Cantonal, l'ancêtre de Neuchâtel Xamax, en LNB, explique «L'Express-L'Impartial». Il a ensuite été transféré au Lausanne-Sport où il a passé dix saisons. Cet ancien ailier droit rapide devenu défenseur a vécu la glorieuse période des «Seigneurs de la nuit» avec Norbert Eschmann et Richard Dürr entre autres.

Tacchella compte un titre de champion de Suisse (1965) et deux Coupes de Suisse (62 et 64). Il a également disputé deux Coupes du monde au Chili en 1962 et en Angleterre en 1966.

Dans le Livre d'or du football suisse, Jacques Ducret avait écrit qu'il était l'officier le plus applaudi et le plus populaire du pays. Il conciliait l'impossible: adjoint puis commandant de l'arrondissement militaire de Neuchâtel (1968), titulaire au Lausanne-Sport et en équipe nationale ! (ats/nxp)