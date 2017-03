Le forfait de Kyrgios offre la demi-finale à Federer

Roger Federer a rejoint, sans jouer, Stan Wawrinka en demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells. Le Bâlois a bénéficié du forfait de l'Australien Nick Kyrgios, qui devait l'affronter en quart de finale mais qui a renoncé en raison de ce qu'il pense être une intoxication alimentaire.

Roger Federer jouera samedi contre le vainqueur du duel entre l'Américain Jack Sock et le Japonais Kei Nishikori, que le Maître avait sorti en 8e de finale durant sa quête historique à Melbourne. Dans le haut du tableau, la demi-finale opposera Stan Wawrinka à l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Non, la possibilité d'une finale entièrement suisse à Indian Wells n'a rien d'une utopie!

I'm so sorry but I can't play @BNPPARIBASOPEN today. ???????? pic.twitter.com/K5spWRgtLk — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 17 mars 2017

Intoxication alimentaire

La démonstration contre Rafael Nadal avait été telle que l'on en vient presque à regretter le forfait de Kyrgios... Roger Federer, qui a prouvé dans ce tournoi que son élimination prématurée et inattendue à Dubaï par le modeste Russe Evgeny Donskoy n'était qu'un petit couac, n'a ainsi pas eu à se frotter au redoutable service du bad boy de Canberra, service qui a eu la peau de Novak Djokovic au tour précédent.

«Malheureusement, je suis dans l'incapacité de jouer aujourd'hui en raison d'une maladie, a écrit Kyrgios. Nous pensons actuellement qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire, et je prie pour que cela ne soit rien de plus. Après une nuit à être malade, je suis vidé et, pour affronter un champion comme Roger, je me dois d'être à mon meilleur niveau pour avoir une chance.»

(ats/nxp)