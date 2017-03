Le PSG peut-il se relever indemne de cette incroyable déroute?

Ils devront apprendre à vivre avec, pour toujours. Systématiquement, il y aura quelqu’un pour tendre un micro ou griffer un bloc-notes, dans l’idée de raconter ce jour, ces minutes où tout a basculé dans l’irrationnel.

Les joueurs du PSG, acteurs déconfits d’un inouï spectacle, ne le savent peut-être pas encore, mais il y aura un avant et un après-8 mars 2017 dans leur vie. Oh, rien de définitif ni de bien sérieux. Au fond, cela ne reste que du football. Mais cette légèreté-là, celle du sport en réalité, inscrit aussi, en creux, le poids de toutes les responsabilités. D’ailleurs, si l’Europe tout entière se gausse, la France du ballon rond cherche déjà des explications. Premier sur la sellette, Unai Emery. Il vit une première saison compliquée avec le PSG, courant derrière Monaco en Ligue 1, sans parvenir à décrocher l’exemplaire Nice de Lucien Favre. Tiens: en voilà un qui n’aurait pas multiplié les bourdes commises par Emery mercredi soir. Là où Favre aurait favorisé la possession, en prenant des risques calculés et en évoluant plus haut, le Basque a aligné les siens dans le recul permanent, offrant le ballon à un Barcelone qui n’a même pas eu besoin d’être irrésistible pour faire le dépit des Français.

Alors oui, on pourra toujours dire que cela n’a tenu à rien que cette stratégie fonctionne. Que sans le miracle barcelonais des dernières minutes, Emery aurait pu bomber le torse malgré sa tactique si frileuse au match retour. La réalité, c’est surtout que le 4-0 de l’aller tient moins aux schémas mis en place qu’à l’intensité qui a terrassé un ersatz de Barça. Et qu’au retour, faire confiance à Lucas d’entrée en laissant Di Maria sur le banc, jouer si bas ou introduire Aurier plutôt qu’un Pastore prêt à mettre le pied sur le ballon, cela relève de l’erreur. Même si les joueurs se sont eux-mêmes liquéfiés.

La statistique qui tue le rappelle avec cruauté. Entre la 86e minute et la 95e, le PSG n’a réussi que quatre passes réelles (une balle d’un Parisien qui trouve un autre Parisien qui peut contrôler). Sur ces quatre passes, trois sont les remises en jeu au milieu du terrain, après le 4-1, le 5-1 et le 6-1. Affreux!

C’est toujours plus facile après, qui plus est avec de telles circonstances, mais enfin, quand une équipe doit prendre trois buts dans les sept ultimes minutes pour être éliminée et que cela arrive vraiment, alors l’entraîneur a sa part de responsabilité.

A n’en pas douter, les propriétaires qatariens du PSG se pencheront sur cette question. Laurent Blanc en avait fait les frais: même causes, même conséquences? C’en est même à se demander comment les Parisiens sortiront de cette folle mésaventure. Ils sont aujourd’hui la risée de tous et les réseaux sociaux s’amusent de la folle déroute.

Comment seront-ils capables de digérer tout cela, ces Parisiens? Combien seront-ils encore dans le contingent la saison prochaine? Les Qatariens et leurs ressources financières presque illimitées injectent des millions depuis 2011: cette vilaine farce aura-t-elle des conséquences directes sur leur implication? Le PSG a perdu peut-être plus qu’un match mercredi soir au Camp Nou.

(TDG)