Le Mondial passera à 48 équipes. Une décision qui laisse sceptique

Et dire qu’au début, on s’était demandé si tout cela n’était pas en réalité qu’une boutade... L’idée de réunir 48 équipes pour la Coupe du monde, alors que celle-ci se dispute déjà avec 32 sélections depuis 1998, semblait en effet être une hérésie, même (surtout?) lorsqu’elle émana, l’automne dernier, de la bouche du tout fraîchement élu président de la FIFA, Gianni Infantino. Quelques mois plus tard pourtant, le monde du foot se retrouve la tête à l’envers, la formule ayant été approuvée à l’unanimité – oui, oui, à l’unanimité! – par la FIFA mardi matin.

A partir du Mondial 2026, ce sont donc bel et bien 48 sélections qui s’élanceront à la conquête du plus prestigieux des trophées et 80 rencontres qui seront disputées (toujours sur un mois). Soit une augmentation de 50% des participants! «Cela permettra à plus de pays de rêver, a lancé, enthousiaste, le successeur de Sepp Blatter. Nous dessinons la Coupe du monde du XXIe siècle.»

Le patron a beau sourire, impossible cependant de ne pas entendre des grincements de dents dans son dos. Hors de Zurich, ça jase! Et pour cause, la seule impression qui se dégage de cet élargissement est que la fédération internationale s’est laissé séduire par l’appât du gain, cette réforme lui promettant environ 600 millions d’euros supplémentaires de recettes, sans réfléchir plus loin! «Cette décision a été prise pour des raisons politiques plutôt que sportives et c’est regrettable, s’insurge de fait l’ancien buteur Karl-Heinz Rummenigge, aujourd’hui patron du Bayern Munich et président de l’Association européenne des clubs. Nous ne voyons pas l’intérêt de changer le format actuel.»

Quel format, au juste?

Mais quel est-il au juste, ce format? C’est «simple»: la Coupe du monde débutera par une première phase de 16 groupes de 3 équipes. Les deux premiers de chacun de ces groupes seront qualifiés pour des 16es de finale qui lanceront la phase à élimination directe.

Qui est le grand gagnant?

Gianni Infantino est bien entendu le grand gagnant de cette réforme. En la faisant passer à l’unanimité, l’Italo-Suisse assoit sa position de patron du foot mondial. Mais le plus intéressant, désormais, sera de voir quels continents gagneront le plus de places par le biais de cette réforme. Rien n’est encore définitif, mais selon les bruits de couloir (lire encadré), l’Afrique pourrait se frotter les mains, puisqu’elle récupérerait quatre nouveaux «sièges» (neuf qualifiés au lieu de cinq). Reste que ce point – l’un des enjeux majeurs de cette réforme – devra encore être discuté lors du prochain congrès de la FIFA, au mois de mai à Bahreïn.

Quel endroit pour l’inaugurer?

A la Russie le Mondial 2018, au Qatar le suivant. Et quel pays aura «l’honneur» d’inaugurer la nouvelle formule de la Coupe du monde? La Chine en a rêvé, le Maroc aussi, mais Gianni Infantino a récemment affirmé être favorable à une «coorganisation». Du coup, une candidature Etats-Unis/Canada n’a plus grand-chose d’une utopie. Le Mexique pourrait aussi tenter une association. Quant aux Européens, ils ne se sont pas encore manifestés, mais il ne faut pas exclure qu’ils finissent par entrer dans la danse. Il leur faudra néanmoins trouver 12 stades pour espérer accueillir l’événement. Le nom du ou des heureux élu(s) sera dévoilé en mai 2020.

Un pactole, quel pactole?

Il ne faut pas se le cacher, c’est bien l’aspect financier qui a fait pencher la balance en faveur de cette réforme. Si du fait de l’augmentation du nombre d’équipes, l’organisation de la Coupe du monde 2026 coûtera plus cher que les précédentes, elle devrait rapporter bien davantage encore. Selon un rapport qui devait être confidentiel mais qui a été dévoilé lundi par l’AFP, on parlerait de plus 600 millions d’euros supplémentaires par rapport aux prévisions du Mondial 2018; de l’argent dégagé par les revenus TV et marketing relatifs aux matches supplémentaires. «Tous ces chiffres sont des estimations, il est difficile de savoir ce que sera la situation économique dans plusieurs années», tempère cependant Gianni Infantino.

Tout comme il est difficile de savoir quel accueil le grand public réservera à cette réforme, qui n’a rien d’une révolution. Mais à entendre tout ce qui s’est dit depuis son officialisation, elle n’incite pas à la gaudriole. A part, peut-être, chez Panini, qui aura son lot de vignettes à créer.

Non ou pourquoi pas...

Si, à la FIFA, Gianni Infantino a fait l’unanimité autour de sa réforme, cette Coupe du monde aussi grosse que le bœuf ne recueille pas l’agrément général au sein de la grande famille du football. Certains crient au loup, à l’exemple de l’Association des clubs européens (ECA) et de son président, Karl-Heinz Rummenigge. «C’est une décision qui a été prise pour des raisons politiques plutôt que sportives et c’est regrettable», a-t-il vitupéré. Les clubs montent aux barricades, de peur sans doute de perdre un peu de leurs prérogatives. Le business des uns n’arrange pas forcément celui des autres! Président de la Ligue espagnole, Javier Tebas a réagi encore plus furieusement. «La méthode employée n’est pas acceptable. Il y a deux mois, Gianni Infantino est venu voir l’Association mondiale des ligues. Il nous a assuré qu’il nous consulterait sur les sujets susceptibles de concerner le football professionnel. Il ne l’a pas fait. Ce ne sont pas des manières. Infantino se comporte comme Blatter, qui prenait des décisions tout seul, sans se soucier de quiconque.» La méthode heurte, mais dans le fond, une certaine morale est préservée. C’est ce que préconise Sébastien Fournier, l’ancien international suisse, qui parle de «décision politique et stratégique» mais applaudit l’ouverture d’esprit de la FIFA. «Elle soigne certes son image en ouvrant la porte à plus de nations émergentes, mais c’est tant mieux dans ce monde toujours plus sélectif. J’imagine ainsi, avec la formule adoptée, un Mondial plus attractif, plus coloré, loin de l’Euro fermé que l’on a vécu l'été dernier. Et puis, à la fin, ce sera de toute manière l’Allemagne qui gagnera. Mais on parle de 2026. Il faudra encore être là pour le voir…» P.B. (TDG)