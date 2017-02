Le Canton et la Ville vont se mêler de la formation

On ne verse pas près d’un million de francs de subventions sans exiger un droit de regard sur leur utilisation. C’est en substance la décision que viennent de prendre l’Etat et la Ville de Genève. Dans un communiqué envoyé jeudi aux médias, les autorités cantonales et communales annoncent la future nomination d’un administrateur, qui devra rendre compte de la bonne gestion des fonds alloués.

Profitant du renouvellement du contrat de prestations qui lie les collectivités publiques à l’Association Genève Futur Hockey – l’AGFH est chargée de la relève au sein des clubs genevois – le Canton et la Ville ont mené une analyse portant sur les aspects sportif, administratif et financier. «Si les résultats sportifs sont au rendez-vous, une optimisation de la gestion est néanmoins nécessaire», notent-ils.

Un nouveau projet de loi va être déposé afin de reconduire la subvention cantonale, qui se monte actuellement à 495 000 francs. Elle pourrait être inférieure et allouée pour un an seulement, prévient le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport. La Ville, de son côté, alloue une enveloppe de 500 000 francs. L’administrateur sera chargé d’établir un rapport «proposant un fonctionnement adéquat en vue d’une future reconduction de la subvention».

Le Canton et la Ville indiquent ne pas remettre en cause l’actuelle structure sportive de l’AGFH qui, précisent-ils, «a prouvé son efficacité». Les objectifs ont été atteints, notamment avec un titre de champion suisse 2015-2016 en Novices Elite et l’intégration de plusieurs jeunes dans l’équipe fanion du Genève-Servette HC.

(TDG)