Le CC Genève a atteint son but

L’an passé, leur défaite contre Adelboden les avait douloureusement affectés. Pierre qui croule n’amasse pas mousse… C’est loin des yeux que Peter De Cruz et ses coéquipiers du CC Genève (Benoît Schwarz, Valentin Tanner et Claudio Pätz) avaient vécu les Mondiaux de curling à Bâle. Un vrai crève-cœur. Ils s’étaient alors fait le serment de ne plus glisser sur une peau de banane, surtout pas dans un championnat national où seul le vainqueur reçoit les clés du paradis.A Flims, fidèles à leur engagement, les curlers genevois n’ont pas failli à leur mission. Ils ont remporté le titre et ce sont eux qui porteront les espoirs helvétiques lors des prochains championnats du monde à Edmonton, du 1er au 9 avril. En fait, ils étaient les seuls à pouvoir prétendre à un tel honneur et un échec ne les aurait pas forcément condamnés! «En Suisse, on est les seuls à remplir les critères de sélection internationaux. Mais franchement, on avait trop à cœur de l’emporter pour laisser filer l’affaire», confie Benoît Schwarz, tout à sa joie.

Preuve de leur détermination, les Genevois n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour repousser les assauts de Dübendorf. D’abord en play-off (6-5), puis samedi en finale (8-6), à la faveur d’un coup de trois aussi magistral que décisif lors de la dernière pierre. Oui, il y a eu péril dans la maison et Benoît Schwarz ne s’en cache pas. «Ça été une finale de costauds et quinze minutes de vérité. On n’a pas été loin de la perdre, il a fallu batailler pour survivre et s’en sortir!»

Mais l’essentiel est là: un ticket pour la Mecque du curling et une porte ouverte sur les JO de Pyeongchang, le but suprême du CC Genève. «A Edmonton, il faudra se classer au moins 4e ou 5e pour qualifier la Suisse pour les Jeux», note Benoît Schwarz. Comme on est jamais mieux servi que par soi-même, Peter De Cruz et ses camarades feront tout pour s’offrir un voyage en Corée du Sud. Aux Mondiaux de Pékin, en 2014, les jeunes prodiges avaient conquis la médaille de bronze. Le défi est à leur portée.

